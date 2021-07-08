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Новости
Lexus GS могут воскресить в виде премиального водородомобиля
Седан убрали из линейки в прошлом году после 27 лет на конвейере
Новости
Lexus попрощался с седаном GS спецверсией. Он выпускался 27 лет
Новости
Lexus откажется от седана GS
Новости
Обновленный Lexus GS получил турбомотор
22 июля 2014, 22:05
В России отправят на сервис 1,3 тысячи «Лексусов»
Седаны Lexus GS отзовут из-за неисправности тормозов
Toyota отзовет полмиллиона автомобилей
Под сервисную акцию попадут минивэны Toyota Sienna и седаны Lexus GS
23 мая 2014, 19:31
Новости
Ярослав Гронский
Lexus GS 450h
Lexus представил новый GS 450h
20 июня 2012, 16:50
Тест-драйв
Никита Киселев
7 апреля 2012, 0:07
В США проверили безопасность нового Lexus GS
Седан прошел четыре вида краш-тестов
16 декабря 2011, 19:09
Lexus рассказал подробности о новом GS для России
Cедан GS будет предлагаться в трех комплектациях и с двумя моторами
21 ноября 2011, 19:37
Lexus разработает для седана GS маленькую гибридную установку
Lexus решил усилить конкуренцию с дизельными BMW 5-Series и Audi A6
19 августа 2011, 14:56
Lexus официально представил новый GS
На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич дебютировал седан Lexus GS нового поколения
18 августа 2011, 23:29
Опубликованы официальные фотографии нового Lexus GS
Появились новые изображения Lexus GS следующего поколения
Новый Lexus GS сфотографировали без камуфляжа
Фотошпионы засняли в Китае седан Lexus GS следующего поколения
17 августа 2011, 0:34
Новости
5 августа 2011, 0:41
Опубликована первая фотографиия седана Lexus GS нового поколения
Компания Lexus распространила первый официальный тизер седана GS следующего поколения
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