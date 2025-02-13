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Lexus представит 900-сильного наследника LFA этим летом
Предполагаемая цена — 30 миллионов иен, или 18,3 миллиона рублей
Новости
Разбитый суперкар Lexus пустят с молотка за 65 миллионов рублей
Новости
Lexus готовит новый спорткар с двигателем V8
Новости
Преемник Lexus LFA может стать 1000-сильным гибридом
9 октября 2022, 13:00
Суперкары Lexus LFA и Porsche Carrera GT сравнили в гонке по прямой
Оба участника дуэли оснащены двигателями V10
Lexus LFA и Lamborghini Huracan STO сравнили в дрэг-гонке
Журналисты сравнили суперкары двух разных поколений
29 мая 2022, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
14 декабря 2021, 17:00
Lexus намекнул на преемника суперкара LFA
Им станет электрокар с запасом хода больше 700 километров
13 ноября 2021, 12:00
Lexus разрабатывает 950-сильный супергибрид
Идеологический наследник модели LFA готовится к премьере в 2025 году
16 декабря 2020, 11:05
Lexus отмечает юбилей LFA: теперь суперкар можно сделать из бумаги
Модели исполнилось 10 лет
27 апреля 2020, 10:10
Lexus LFA с зеркальным кузовом и почти без пробега продают за миллион евро
Модель относится к числу редких, так как была выпущена в количестве 500 экземпляров
25 февраля 2020, 15:19
Восьмилетний Lexus Пэрис Хилтон продают за 32 миллиона рублей
Купе LFA было выпущено в количестве 500 экземпляров
31 августа 2019, 14:00
Lexus просит поддержать проект нового суперкара
Японцы могут сделать наследника LFA, но лишь при определённых условиях
10 апреля 2018, 17:11
Видео: в Сингапуре разбили редкий Lexus LFA
Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар
Один из 50 трековых Lexus LFA с минимальным пробегом выставили на продажу
Автомобиль с 2012 года находится в собственности дилерского центра Lexus
9 апреля 2018, 14:02
Новости
Алексей Носаченко
9 декабря 2017, 10:30
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Машина выпущена в количестве 50 экземпляров
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