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Lexus намекнул на преемника суперкара LFA
Им станет электрокар с запасом хода больше 700 километров
Новости
Lexus разрабатывает 950-сильный супергибрид
Новости
Lexus отмечает юбилей LFA: теперь суперкар можно сделать из бумаги
Новости
Lexus LFA с зеркальным кузовом и почти без пробега продают за миллион евро
25 февраля 2020, 15:19
Восьмилетний Lexus Пэрис Хилтон продают за 32 миллиона рублей
Купе LFA было выпущено в количестве 500 экземпляров
Lexus просит поддержать проект нового суперкара
Японцы могут сделать наследника LFA, но лишь при определённых условиях
31 августа 2019, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
10 апреля 2018, 17:11
Видео: в Сингапуре разбили редкий Lexus LFA
Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар
9 апреля 2018, 14:02
Один из 50 трековых Lexus LFA с минимальным пробегом выставили на продажу
Автомобиль с 2012 года находится в собственности дилерского центра Lexus
9 декабря 2017, 10:30
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Машина выпущена в количестве 50 экземпляров
25 октября 2017, 16:13
Глава Lexus назвал преемника LFA «мечтой»
Топ-менеджер признался в желании сделать новый суперкар
2 октября 2017, 13:02
В США на продажу выставили Lexus LFA с пробегом 573 километра
За машину хотят получить больше 25 миллионов рублей
3 августа 2017, 10:24
В США нашли дюжину непроданных суперкаров Lexus
Lexus до сих не продал все экземпляры LFA
15 марта 2016, 16:39
Суперкар Lexus LFA оценили в 7 миллионов долларов
На продажу выставили одно из 50 трековых купе LFA Nurburgring Package
Lexus создаст преемника суперкара LFA вместе с BMW
Новый суперкар получит немецкий турбомотор V8
5 ноября 2013, 21:22
Новости
Александр Мирошкин
29 марта 2013, 18:12
Lexus доставил в Европу последний экземпляр LFA
Сороковой по счету 560-сильный суперкар доставлен в Швейцарию
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