Lexus NX

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Lexus NX получил «внедорожную» версию Overtrail
Кроссоверу улучшили шумоизоляцию, управляемость и пересмотрели оснащение
Новости
Кроссоверу Lexus NX улучшили управляемость и ассистирующую электронику
Новости
В России отзывают новые Lexus NX из-за проблем с рулем и ручным тормозом
Новости
Lexus посвятил особый NX геймерам
14 февраля 2022, 17:01
Новый Lexus NX подорожал к старту продаж в России
Заказы на новинку принимают уже больше двух месяцев, но только сейчас кроссовер добрался до дилеров
Новый Lexus NX
На 95 процентов новый: каким получилось второе поколение популярного японского кроссовера
31 января 2022, 8:00Тест-драйв
Ефим Репин
Ефим Репин
14 января 2022, 10:20
Lexus в Токио: представлены внедорожный NX PHEV и водородный багги
Концепты роднят экологичные двигатели и эксклюзивный цвет
1 декабря 2021, 16:34
До России добрался новый Lexus NX: объявлены цены
Кроссовер второго поколения доступен на нашем рынке с двумя вариантами силовых установок
8 октября 2021, 12:53
Раскрыты подробности комплектаций нового Lexus NX для России
Кроссовер получил новые двигатели, а также стал на 95% технологичнее
12 июня 2021, 21:12
Новый Lexus NX обзавелся турбомотором 2.4 и отличился дизайном интерьера
Бестселлер Lexus полностью изменился, сменив поколение
3 июня 2021, 14:29
Lexus NX готовится к смене поколения: новая фотография и дата дебюта
До премьеры модели остается меньше двух недель
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