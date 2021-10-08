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Новый Lexus NX подорожал к старту продаж в России
Заказы на новинку принимают уже больше двух месяцев, но только сейчас кроссовер добрался до дилеров
Тест-драйв
Новый Lexus NX
Новости
Lexus в Токио: представлены внедорожный NX PHEV и водородный багги
Новости
До России добрался новый Lexus NX: объявлены цены
8 октября 2021, 12:53
Раскрыты подробности комплектаций нового Lexus NX для России
Кроссовер получил новые двигатели, а также стал на 95% технологичнее
Новый Lexus NX обзавелся турбомотором 2.4 и отличился дизайном интерьера
Бестселлер Lexus полностью изменился, сменив поколение
12 июня 2021, 21:12
Новости
Сергей Ильин
10 июня 2021, 12:09
Lexus опубликовал свежую фотографию NX нового поколения
Премьера модели запланирована на 12 июня, в 6:00 по московскому времени
3 июня 2021, 14:29
Lexus NX готовится к смене поколения: новая фотография и дата дебюта
До премьеры модели остается меньше двух недель
24 февраля 2021, 17:06
Новый Lexus NX полностью рассекретили до премьеры
Ролик, в котором раскрыты экстерьер и интерьер новинки, слили в Сеть
19 января 2021, 12:17
В России зарегистрировали название для новой модификации Lexus NX
Обозначение NX 350 получит самая мощная версия кроссовера
13 января 2021, 17:32
Lexus NX нового поколения впервые заметили на дороге
Вседорожник готовится к первой смене генерации
25 июля 2020, 12:00
Lexus представил «чёрную» спецверсию кроссовера NX
Она называется NX 300h F Sport Black Line Special Edition
1 июня 2020, 15:30
Lexus NX получил «чёрную» спецверсию в России
Такой кроссовер отличается от стандартной модели затемнёнными элементами дизайна
Lexus NX оснастят новым турбомотором 2.4
Японские журналисты узнали подробности о кроссовере NX второго поколения
31 мая 2020, 15:15
Новости
Сергей Ильин
26 апреля 2020, 12:12
Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX
У компактного гибрида Lexus появилась версия с передним приводом
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