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Какие премиальные автомобили лучше всего продаются в России: рейтинг
Одна и та же модель удерживает лидерство в сегменте уже шестой год подряд
Новости
У Lexus RX следующего поколения будет сразу три гибридных варианта
Новости
Кроссовер Lexus RX обзавелся двумя новыми версиями
Новости
Стало известно, когда появятся новые Lexus RX, LX и GX
9 марта 2021, 11:35
Lexus оснастил кроссовер RX двигателем V8
На кроссовер установили мотор от седана GS F
Lexus намекнул на появление нового RX в России
Японская марка зарегистрировала название для будущей модели
16 октября 2020, 16:38
Новости
Лиза Будрина
15 октября 2020, 14:50
«Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж
Заказы на особую версию кроссовера принимали с сентября, а сейчас новинка добралась до дилеров
2 сентября 2020, 12:07
В России стартовали продажи «чёрной» спецверсии Lexus RX
Новинка доступна для заказа с 1 сентября
22 февраля 2020, 21:59
Для Lexus RX подготовили агрессивный тюнинг-обвес
Ателье TOM'S выпустило для кроссовера аэродинамический комплект
Обновленный Lexus RX
Новый Lexus RX и предшественники: как беспощадный японский консерватизм портит впечатление от добротного рестайлинга
18 октября 2019, 9:39
Тест-драйв
Александр Тычинин
10 сентября 2019, 17:44
В России начались продажи обновленного Lexus RX
Цена кроссовера стартует с отметки 3 389 000 рублей
30 мая 2019, 12:39
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Представлен рестайлинговый кроссовер с системой BladeScan Type AHS
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 сантиметров длины?
29 марта 2019, 10:39
Тест-драйв
Андрей Моторов
Названы рублевые цены на пятиметровый Lexus RX
Кроссовер с третьим рядом кресел обойдется на 50 тысяч рублей дороже обычного
10 января 2018, 16:56
Новости
Ефим Репин
30 ноября 2017, 11:51
Lexus представил удлиненный RX с тремя рядами сидений
Новинка доступна в шести- и семиместной конфигурации салона
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