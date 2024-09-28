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Lexus добавил кроссоверу RX новую базовую версию без гибрида
Японская марка унифицировала премиум-модель с Toyota Highlander
Тест-драйв
Новый Lexus RX
Новости
Lexus RX получил гибридную версию, которая заряжается от розетки за 2,5 часа
Новости
В Россию привезли большую партию Lexus RX: сколько они стоят
26 ноября 2022, 21:00
Новый Lexus RX получил заводской тюнинг
Автомобиль сделали ещё более агрессивным и стильным
Lexus и Adidas посвятили особую версию RX «Черной Пантере»
Шоу-кар базируется на модификации RX 500h F Sport — самой динамичной в гамме кроссовера
15 ноября 2022, 18:01
Новости
Мария Руцкая
16 октября 2022, 13:30
Lexus RX посвятили туфлям сказочной героини «Волшебника страны Оз»
Особенностью концепт-кара стали колёсные диски
2 июня 2022, 13:13
Теперь официально: у нового Lexus RX не будет трехрядного салона
У модели предыдущего поколения такая версия носила название RX L
Новый «от колес до рейлингов»: Lexus RX сменил поколение
Доберется ли популярный кроссовер до России — пока большой вопрос
1 июня 2022, 10:30
Новости
Лиза Будрина
18 мая 2022, 15:04
Lexus показал первое изображение нового RX
Кроссовер рассекретят в первый день лета
2 февраля 2022, 15:58
Какие премиальные автомобили лучше всего продаются в России: рейтинг
Одна и та же модель удерживает лидерство в сегменте уже шестой год подряд
2 февраля 2022, 14:10
У Lexus RX следующего поколения будет сразу три гибридных варианта
В новой генерации кроссовер переберется на платформу TNGA
8 ноября 2021, 12:37
Кроссовер Lexus RX обзавелся двумя новыми версиями
Особые исполнения вседорожника доступны для покупки только на домашнем рынке
Стало известно, когда появятся новые Lexus RX, LX и GX
Японская марка уже в ближайшие годы существенно обновит модельный ряд
4 августа 2021, 10:34
Новости
Лиза Будрина
9 марта 2021, 11:35
Lexus оснастил кроссовер RX двигателем V8
На кроссовер установили мотор от седана GS F
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