Lexus RX

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Lexus добавил кроссоверу RX новую базовую версию без гибрида
Японская марка унифицировала премиум-модель с Toyota Highlander
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Новый Lexus RX
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Lexus RX получил гибридную версию, которая заряжается от розетки за 2,5 часа
Новости
В Россию привезли большую партию Lexus RX: сколько они стоят
2 июня 2022, 13:13
Теперь официально: у нового Lexus RX не будет трехрядного салона
У модели предыдущего поколения такая версия носила название RX L
Новый «от колес до рейлингов»: Lexus RX сменил поколение
Доберется ли популярный кроссовер до России — пока большой вопрос
1 июня 2022, 10:30Новости
Лиза Будрина
Лиза Будрина
18 мая 2022, 15:04
Lexus показал первое изображение нового RX
Кроссовер рассекретят в первый день лета
2 февраля 2022, 15:58
Какие премиальные автомобили лучше всего продаются в России: рейтинг
Одна и та же модель удерживает лидерство в сегменте уже шестой год подряд
2 февраля 2022, 14:10
У Lexus RX следующего поколения будет сразу три гибридных варианта
В новой генерации кроссовер переберется на платформу TNGA
8 ноября 2021, 12:37
Кроссовер Lexus RX обзавелся двумя новыми версиями
Особые исполнения вседорожника доступны для покупки только на домашнем рынке
9 марта 2021, 11:35
Lexus оснастил кроссовер RX двигателем V8
На кроссовер установили мотор от седана GS F
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