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Lexus испытал машину с автопилотом на улицах Токио
Седан Lexus IS самостоятельно проехал по Токио в час пик
Новости
Lexus выбрал лучший проект тюнинга седана IS
Тест-драйв
Lexus IS
Новости
Lexus IS оснастят турбочетверкой
7 июня 2013, 22:47
После смены поколений российский Lexus IS подешевел
Японская компания объявила рублевые цены на седан нового поколения
Новый Lexus IS доберется до России в сентябре
Седан будет доступен с двумя моторами и в четырех комплектациях
23 мая 2013, 16:51
Новости
Ефим Репин
15 января 2013, 23:30
В Детройте дебютировал новый Lexus IS
Седан получил гибридный вариант и спорт-пакет F Sport
9 января 2013, 23:14
В Сеть попали первые изображения нового Lexus IS
Официальная премьера модели пройдет на автосалоне в Детройте
7 декабря 2012, 21:36
Новый Lexus IS с V6 станет мощнее на 100 сил
Новые подробности о модели рассказал телеведущий Джей Лено
6 июля 2012, 21:42
Новый Lexus IS станет революционным
Модель может быть построена на базе спорткара Toyota GT 86
Прокаченные
Подготовленные к автошоу SEMA тюнинг-версии "Лексусов"
26 октября 2011, 17:06
Без рубрики
11 августа 2011, 22:58
"Заряженный" Lexus IS-F получил модернизированную подвеску
Компания Lexus представила седан IS-F 2012 модельного года
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