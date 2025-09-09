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Новости
Lexus представил обновленный седан IS
В продажу он поступит в начале следующего года
Новости
Lexus свернет производство сразу нескольких моделей
Новости
Три BMW, две Toyota и один Lexus свели в гонке по прямой
Новости
Lexus испытал машину с автопилотом на улицах Токио
22 августа 2013, 18:33
Lexus выбрал лучший проект тюнинга седана IS
Тюнинг-вариант Lexus IS подготовят к выставке SEMA в Лас-Вегасе
Lexus IS
Почему новый Lexus IS не сможет переманить покупателей у немецких конкурентов
20 августа 2013, 16:09
Тест-драйв
Михаил Цымбал
24 июня 2013, 21:34
Lexus IS оснастят турбочетверкой
Модель получит новый двигатель вслед за компактным кроссовером Lexus NX
7 июня 2013, 21:47
После смены поколений российский Lexus IS подешевел
Японская компания объявила рублевые цены на седан нового поколения
23 мая 2013, 15:51
Новый Lexus IS доберется до России в сентябре
Седан будет доступен с двумя моторами и в четырех комплектациях
15 января 2013, 22:30
В Детройте дебютировал новый Lexus IS
Седан получил гибридный вариант и спорт-пакет F Sport
9 января 2013, 22:14
В Сеть попали первые изображения нового Lexus IS
Официальная премьера модели пройдет на автосалоне в Детройте
7 декабря 2012, 20:36
Новый Lexus IS с V6 станет мощнее на 100 сил
Новые подробности о модели рассказал телеведущий Джей Лено
Новый Lexus IS станет революционным
Модель может быть построена на базе спорткара Toyota GT 86
6 июля 2012, 20:42
Новости
11 августа 2011, 21:58
"Заряженный" Lexus IS-F получил модернизированную подвеску
Компания Lexus представила седан IS-F 2012 модельного года
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