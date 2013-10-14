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Новости
Lexus CT окончательно уходит в отставку
Гибридный хэтчбек получил «прощальную» спецверсию
Новости
Lexus в последний раз обновил самую маленькую модель
Новости
Toyota и Lexus отзовут в России 220 тысяч автомобилей
Новости
"Лексус" обновил самую маленькую модель
14 октября 2013, 22:33
В Сети рассекретили обновленный хэтчбек Lexus
Дизайн модели CT 200h привели в соответствие с новым фирменным стилем
Самый маленький "Лексус" обновят через год
Гибрид Lexus CT 200h подвергнут первому в его истории рестайлингу
11 октября 2013, 16:14
Новости
Александр Мирошкин
1 июля 2013, 19:24
Самый маленький Lexus обзавелся спорт-пакетом
Российский Lexus CT 200h получил аэродинамический обвес кузова
Гараж: Lexus CT 200h
Длительный тест Lexus CT 200h: гибридом по премиуму
11 марта 2012, 20:51
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Прокаченные
Подготовленные к автошоу SEMA тюнинг-версии "Лексусов"
26 октября 2011, 17:06
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