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Lexus CT 200h
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Появились подробности о преемнике Lexus CT
Хэтчбек отправят в отставку, а его место займет компактный вседорожник
Новости
Lexus CT окончательно уходит в отставку
Новости
Lexus в последний раз обновил самую маленькую модель
Новости
Toyota и Lexus отзовут в России 220 тысяч автомобилей
12 ноября 2013, 15:09
"Лексус" обновил самую маленькую модель
Первый живой показ рестайлинговой версии Lexus CT 200h состоится в Китае
В Сети рассекретили обновленный хэтчбек Lexus
Дизайн модели CT 200h привели в соответствие с новым фирменным стилем
14 октября 2013, 21:33
Новости
Ефим Репин
11 октября 2013, 15:14
Самый маленький "Лексус" обновят через год
Гибрид Lexus CT 200h подвергнут первому в его истории рестайлингу
Самый маленький Lexus обзавелся спорт-пакетом
Российский Lexus CT 200h получил аэродинамический обвес кузова
1 июля 2013, 18:24
Новости
Ярослав Гронский
Гараж: Lexus CT 200h
Длительный тест Lexus CT 200h: гибридом по премиуму
11 марта 2012, 19:51
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
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