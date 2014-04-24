Mercedes-Benz MLC

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Mercedes-Benz вывел на испытания конкурента BMW X6
Шпионы сфотографировали кроссовер MLC на тестах в Германии
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