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Новости
Mercedes-Benz показал тизер нового электрического Sprinter
Новинка вышла на ездовые испытания за Полярным кругом
Новости
Доставка будущего: Mercedes-Benz показал электрический фургон с запасом хода 1000 километров
Лаборатория
Маршрутка для олигархов
Новости
Из Mercedes-Benz Sprinter сделали уютный кемпер с трехъярусной кроватью
3 апреля 2021, 16:00
Электрический Mercedes-Benz Sprinter будут выпускать в США
Производство eSprinter начнётся во второй половине 2023 года
Из Mercedes-Benz Sprinter сделали комфортный автодом за 20 миллионов рублей
За кемпером выстроилась очередь на год вперед
29 декабря 2020, 13:23
Новости
Мария Руцкая
24 декабря 2020, 10:44
В России отзывают Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами
В ремонт отправили 89 автомобилей
22 октября 2020, 12:28
Mercedes-Benz Sprinter получил особую версию для России
Подвеску фургона доработали – теперь она лучше справляется с неровностями дорог
14 октября 2020, 11:10
Фургон Mercedes-Benz Sprinter превратили в бронированный мобильный офис
Канадская Inkas показала свою новую работу
3 октября 2020, 17:34
Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ
Немецкая фирма закрыла производственную площадку в Нижнем Новгороде
Самый дорогой VIP-автобус
Видео: дворец на колесах из России за 30 миллионов — мечта эпохи самоизоляции!
3 октября 2020, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
30 сентября 2020, 14:06
Посмотрите на «сейф на колесах» на базе Mercedes-Benz Sprinter
Автомобиль оборудован системами пассивной и активной защиты
24 сентября 2020, 9:43
В России отправят в ремонт более полутора тысяч фургонов Mercedes-Benz
Это уже 28 отзыв «Мерседесов» с начала года
Mercedes-Benz объявил 27 отзыв в России с начала года
В ремонт отправили 352 автомобиля
21 сентября 2020, 18:42
Новости
Мария Руцкая
11 августа 2020, 10:36
Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом, который стоит дороже Maybach
Для минивэна предлагают почти бесконечный список дополнительного оборудования
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