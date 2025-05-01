Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Mercedes-Benz Sprinter
Все модели
300 SL
500 K
500K
680S Sauotchik
A-Class
AMG GT
AMG Vision Gran Turismo
B-Class
C 63
C-Class
C1000
C63
C63 AMG
CL 600
CLA
CLC
CLE
CLS
Citan
Concept Coupe SUV
Concept Style Coupe
E Superlight
E-Class
EQB
EQE
EQS
EQT
Ener-G-Force
F 015 Luxury in Motion
F125
F125 Concept
Future Truck 2025
G 63 AMG
G-Class
G-Code
G63
GL
GL-Class
GLA
GLB
GLC
GLE
GLK
GLS
M-Class
ML 63 AMG
ML Coupe
ML-Class
MLC
R-Class
S-Class
SL
SLC
SLK
SLS AMG
Sprinter
Style Concept Coupe
T-Class
V-Class
Viano
Vision Golf Cart
Vito
W196
X-Class
С63 AMG
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Посмотрите на особый автобус Mercedes Sprinter: он стоит 74 млн рублей
Внешность этого утилитарного микроавтобуса оказалась обманчива
Новости
В Беларуси появились в продаже китайские копии Mercedes Sprinter
Новости
Mercedes-Benz Sprinter стал бизнес-джетом на колесах
Новости
Посмотрите на мобильную студию для подкастов из Mercedes-Benz Sprinter
31 августа 2023, 15:44
Посмотрите на мобильный офис Mercedes-Benz с туалетом и «звездным небом» на потолке
По желанию в вэн добавят компьютер Apple, игровую консоль Sony PlayStation 5 и хрустальные бокалы
Электрический Mercedes-Benz превратили в бронированный автозак
Новинку позиционируют как первый в мире подобный проект
5 августа 2023, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
13 февраля 2023, 6:06
Обновленный Mercedes-Benz eSprinter впечатлил автономностью
Первыми однообъёмник получат клиенты из Северной Америки
5 декабря 2022, 7:07
Mercedes-Benz впечатлил экономичностью электрофургона eSprinter
Обновлённый eSprinter проехал без подзарядки почти 500 километров
26 ноября 2022, 23:23
В Краснодаре продают броневик Mercedes-Benz как у Путина
15-летний минивэн стоит почти в семь раз дороже нового
Бизнес-джет на колесах
Видео: VIP-автобус из России за 40 млн рублей — с туалетом, газовым котлом и Playstation 5 на борту
24 апреля 2022, 8:00
Лаборатория
Илья Фролов
12 февраля 2022, 15:00
Mercedes-Benz показал тизер нового электрического Sprinter
Новинка вышла на ездовые испытания за Полярным кругом
28 октября 2021, 10:49
Доставка будущего: Mercedes-Benz показал электрический фургон с запасом хода 1000 километров
Прототип оборудовали огромной солнечной батареей на крыше и фильтрами, которые очищают пространство вокруг машины
Маршрутка для олигархов
Как вложить 16 миллионов и превратить обычный микроавтобус в Maybach
25 июля 2021, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
Из Mercedes-Benz Sprinter сделали уютный кемпер с трехъярусной кроватью
Создатель решил максимально эффективно использовать вертикальное пространство внутри фургона
22 июля 2021, 14:29
Новости
Мария Руцкая
3 апреля 2021, 16:00
Электрический Mercedes-Benz Sprinter будут выпускать в США
Производство eSprinter начнётся во второй половине 2023 года
Первая
1
Последняя