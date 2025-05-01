Mercedes-Benz Sprinter

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Посмотрите на особый автобус Mercedes Sprinter: он стоит 74 млн рублей
Внешность этого утилитарного микроавтобуса оказалась обманчива
Новости
В Беларуси появились в продаже китайские копии Mercedes Sprinter
Новости
Mercedes-Benz Sprinter стал бизнес-джетом на колесах
Новости
Посмотрите на мобильную студию для подкастов из Mercedes-Benz Sprinter
31 августа 2023, 15:44
Посмотрите на мобильный офис Mercedes-Benz с туалетом и «звездным небом» на потолке
По желанию в вэн добавят компьютер Apple, игровую консоль Sony PlayStation 5 и хрустальные бокалы
13 февраля 2023, 6:06
Обновленный Mercedes-Benz eSprinter впечатлил автономностью
Первыми однообъёмник получат клиенты из Северной Америки
5 декабря 2022, 7:07
Mercedes-Benz впечатлил экономичностью электрофургона eSprinter
Обновлённый eSprinter проехал без подзарядки почти 500 километров
26 ноября 2022, 23:23
В Краснодаре продают броневик Mercedes-Benz как у Путина
15-летний минивэн стоит почти в семь раз дороже нового
Бизнес-джет на колесах
Видео: VIP-автобус из России за 40 млн рублей — с туалетом, газовым котлом и Playstation 5 на борту
24 апреля 2022, 8:00Лаборатория
Илья Фролов
Илья Фролов
12 февраля 2022, 15:00
Mercedes-Benz показал тизер нового электрического Sprinter
Новинка вышла на ездовые испытания за Полярным кругом
28 октября 2021, 10:49
Доставка будущего: Mercedes-Benz показал электрический фургон с запасом хода 1000 километров
Прототип оборудовали огромной солнечной батареей на крыше и фильтрами, которые очищают пространство вокруг машины
Маршрутка для олигархов
Как вложить 16 миллионов и превратить обычный микроавтобус в Maybach
25 июля 2021, 8:30Лаборатория
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
3 апреля 2021, 16:00
Электрический Mercedes-Benz Sprinter будут выпускать в США
Производство eSprinter начнётся во второй половине 2023 года
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