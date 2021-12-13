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Мерседес запретил одному владельцу Mercedes-Maybach ездить на своём автомобиле
Причиной послужил заводской брак при изготовлении седана
Новости
Посмотрите на худший тюнинг Mercedes-Benz S-Class
Новости
Inkas сделал бронированный Mercedes-Benz S-Class
Читальный зал
«Cто сороковой»: история легендарного S-Класса
23 января, 16:32
В России начали продавать «упрощенный» Mercedes-Maybach S 450
Шестицилиндровый лимузин тихо добавили в российский конфигуратор марки
В России отзывают новые Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с эйрбэгом
Дефект выявлен почти у половины проданных флагманских седанов
22 января, 20:20
Новости
Сергей Ильин
13 декабря 2021, 0:24
Новоизбранный канцлер Германии сменил служебный бронеавтомобиль
Олаф Шольц вернёт в немецкую элиту моду на седаны Mercedes-Benz
11 декабря 2021, 21:34
В России ждут новый Mercedes-Benz S-Class за 73 миллиона рублей
Столичный автосалон ждёт четыре полноприводных броневика по цене от 69,5 миллиона рублей
18 ноября 2021, 14:58
Гибрид Mercedes-Benz S 580 e получил полный привод и салон без кожи
Такой седан расходует всего литр бензина на 100 километров
10 октября 2021, 15:15
Китайцы превратили Mercedes-Benz E-Class в Maybach за 100 тысяч рублей
Тюнинг-кит с Alibaba добавляет бизнес-седану сходства с флагманским лимузином
14 августа 2021, 10:00
Mercedes-Benz будет предупреждать водителей о ямах на дороге
Но только после того, как кто-нибудь в них попадёт
29 июля 2021, 13:41
10-слойные стекла и прочнейшая броня: представлен самый защищенный Mercedes-Benz S-Class
Такой седан выдержит обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки
22 июля 2021, 12:26
Новый Mercedes-Benz S-Class обзавелся версией с зарядкой от розетки
Подключаемый гибрид предложат в стандартном и удлиненном вариантах
Новый S-Class: это надо видеть
Мы уже не знаем, как описывать этот Mercedes словами, поэтому сняли видео
7 июля 2021, 8:31
Лаборатория
Андрей Моторов
,
Кирилл Васильев
8 июня 2021, 18:55
Видео: новый Mercedes-Benz S-класса с треском провалил «лосиный тест»
В испытаниях участвовала дизельная версия, которой не помог даже спортивный режим. Однако эксперты все же нашли, за что седан можно и похвалить
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