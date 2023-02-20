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Mercedes-Benz B-Class
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Новости
Mercedes-Benz представит новые компактные модели в 2023 году
Линейка компактных автомобилей Mercedes-Benz в ближайшие годы сократится с семи до четырех моделей
Новости
Mercedes-Benz B-Class избавился от атавизмов перед отставкой
Новости
Mercedes A-Класса остался без версии AMG A 45 после рестайлинга
Новости
Mercedes-Benz отправит в отставку A-Class и B-Class: известны сроки
3 мая 2021, 17:17
В России отзывают сразу четыре модели Mercedes-Benz
У компактных «Мерседесов» выявили проблему с климатической установкой
В России отозвали Mercedes-Benz из-за проблем с коробкой передач
Отзыв затронул всего 11 автомобилей
29 декабря 2020, 17:41
Новости
Мария Руцкая
10 декабря 2020, 11:05
Российские Mercedes-Benz отозвали из-за некачественной сварки
В ремонт направят три автомобиля
17 октября 2020, 18:18
Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях
Французский турбодизель 1.5 заменят 2,0-литровой «четвёркой» Daimler OM 654
19 августа 2019, 16:20
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Компания представила сразу три модели в бензин-электрической модификации
Mercedes-Benz B-Class
Тест нового B-Класса — самого комфортного компактного Мерседеса
6 декабря 2018, 10:32
Тест-драйв
Илья Фролов
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
2 октября 2018, 9:31
Лаборатория
29 сентября 2017, 18:11
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Под действие сервисной кампании попадут автомобили 2016 и 2017 года
31 июля 2017, 14:18
Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
Компактвэн Mercedes-Benz будет выпускаться с бензиновыми и дизельными моторами
На новых «Мерседесах» появятся 1,2-литровые моторы
Компания разработает новую линейку двигателей для будущего A- и B-Class
24 мая 2017, 17:10
Новости
12 сентября 2014, 15:06
«Мерседес» подправил внешность компактвэну B-Class
Немецкая компания показала обновленный B-Class
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