B-Class

Mercedes-Benz B-Class

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В России отзывают сразу четыре модели Mercedes-Benz
У компактных «Мерседесов» выявили проблему с климатической установкой
Новости
В России отозвали Mercedes-Benz из-за проблем с коробкой передач
Новости
Российские Mercedes-Benz отозвали из-за некачественной сварки
Новости
Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях
19 августа 2019, 16:20
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Компания представила сразу три модели в бензин-электрической модификации
Mercedes-Benz B-Class
Тест нового B-Класса — самого комфортного компактного Мерседеса
6 декабря 2018, 10:32Тест-драйв
Илья Фролов
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
2 октября 2018, 9:31Лаборатория
29 сентября 2017, 18:11
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Под действие сервисной кампании попадут автомобили 2016 и 2017 года
31 июля 2017, 14:18
Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
Компактвэн Mercedes-Benz будет выпускаться с бензиновыми и дизельными моторами
24 мая 2017, 17:10
На новых «Мерседесах» появятся 1,2-литровые моторы
Компания разработает новую линейку двигателей для будущего A- и B-Class
Стройность форм
Фотографии обновленного Mercedes-Benz B-Class
12 сентября 2014, 17:19Без рубрики
12 сентября 2014, 16:06
«Мерседес» подправил внешность компактвэну B-Class
Немецкая компания показала обновленный B-Class
27 сентября 2013, 22:39
Mercedes-Benz начал тесты обновленного B-Class
Рестайлинговый компактвэн получит новый дизайн передней части кузова
Mercedes-Benz B-Class станет электрокаром
Электромобиль на базе модели запустят в серию в 2014 году
18 сентября 2012, 16:09Новости
31 августа 2012, 17:39
Mercedes-Benz B-Class станет семиместным
Удлиненную версию покажут осенью 2013 года
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