Mercedes-Benz B-Class

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Mercedes-Benz представит новые компактные модели в 2023 году
Линейка компактных автомобилей Mercedes-Benz в ближайшие годы сократится с семи до четырех моделей
Новости
Mercedes-Benz B-Class избавился от атавизмов перед отставкой
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Mercedes A-Класса остался без версии AMG A 45 после рестайлинга
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Mercedes-Benz отправит в отставку A-Class и B-Class: известны сроки
17 октября 2020, 18:18
Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях
Французский турбодизель 1.5 заменят 2,0-литровой «четвёркой» Daimler OM 654
19 августа 2019, 16:20
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Компания представила сразу три модели в бензин-электрической модификации
Mercedes-Benz B-Class
Тест нового B-Класса — самого комфортного компактного Мерседеса
6 декабря 2018, 10:32Тест-драйв
Илья Фролов
Илья Фролов
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
2 октября 2018, 9:31Лаборатория
29 сентября 2017, 18:11
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Под действие сервисной кампании попадут автомобили 2016 и 2017 года
31 июля 2017, 14:18
Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
Компактвэн Mercedes-Benz будет выпускаться с бензиновыми и дизельными моторами
12 сентября 2014, 15:06
«Мерседес» подправил внешность компактвэну B-Class
Немецкая компания показала обновленный B-Class
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