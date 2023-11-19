Mercedes-Benz CLS

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Люксовый седан Rolls-Royce Ghost превратили в конкурента Aurus Lafet
Аналогичную трансформацию претерпели Mercedes-Benz CLS и Maserati Grecale
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Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку стильного седана
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Видео: кроссовер Maserati сравнили в гонке с седанами Mercedes-AMG и BMW
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Mercedes-AMG CLS владельца тюнинг-ателье: 742 силы и стелс-окраска
10 декабря 2020, 14:54
У российских Mercedes-Benz E-Class и CLS обнаружили дефект
Отзыву подлежат более четырех тысяч автомобилей, проданных в стране с 2016 по 2020 год
26 сентября 2020, 10:00
Mercedes-AMG выпустил фирменный багажник на крышу
Грузовой бокс обладает оптимизированной аэродинамикой
17 сентября 2020, 11:07
Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за сбоя в системе безопасности
Отзыв затронул 11 автомобилей штутгартской марки
27 июня 2020, 14:14
В России отзывают свыше 4000 Mercedes-Benz: протекает крыша
На ремонт отправят три модели «Мерседесов» 2018 года выпуска
6 июня 2020, 22:33
Mercedes-Benz приступил к продажам обновленного CLS
Mercedes-Benz локально модернизировал «дизайнерский» седан CLS
8 мая 2020, 12:45
Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
Модель обзавелась самой медленной модификацией в семействе
7 мая 2018, 11:19
Видео: Mercedes-Benz CLS 450 разгоняется до 256 километров в час
На разгон до максимальной скорости автомобилю потребовалось 34 секунды
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