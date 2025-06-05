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Mercedes-Benz CLA
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Новости
Mercedes-Benz CLA нового поколения пошел в серию
Производство модели перенесли с венгерского завода в немецкий Раштатт
Новости
Mercedes изменит конструкцию нового CLA после критики в соцсетях
Новости
Новый Mercedes CLA оказалось нельзя заряжать от старых терминалов
Новости
Новый Mercedes-Benz CLA: первые фото самой дешевой версии
15 марта 2025, 20:20
Mercedes-Benz впервые показал новый универсал CLA
Шутинг-брейк дебютирует в сентябре в Мюнхене, но многое известно
Новый Mercedes CLA
Еще никогда самый дешевый «Мерседес» не был таким важным
14 марта 2025, 7:00
Лаборатория
Сергей Ильин
18 ноября 2024, 9:50
Появились подробности о гибридном Mercedes-Benz CLA нового поколения
Технология «мягкого» гибрида, которая дебютирует на новом CLA, затем появится и на других моделях Mercedes-Benz
6 ноября 2024, 14:35
Прототип Mercedes-Benz EQXX поделится технологиями с новым CLA
Новые подробности о субкомпакте третьего поколения
30 октября 2024, 13:53
Новый Mercedes-Benz CLA получит китайский мотор Geely
Производить моторы для Мерседесов будут в Китае, но некоторые детали силового агрегата изготовят в Германии
14 октября 2024, 10:31
Новый Mercedes-Benz CLA: первые фотографии
Производство и продажи запустят в 2025 году
6 апреля 2024, 9:00
Mercedes-AMG выпустил очень дорогую спецверсию CLA 45 S
Новое исполнение получило название Edition 1
4 сентября 2023, 6:06
Задний привод и трёхлучевые фары: представлен предвестник Mercedes CLA
Шоу-кар Concept CLA-Class задаёт новые ориентиры по дизайну и технологиям
3 сентября 2023, 13:30
Mercedes-Benz показал тизер преемника модели CLA со звёздами в фарах
И светящейся решёткой радиатора
Mercedes-Benz готовит конкурентов Tesla Model 3 с запасом хода в 640 км
На подходе электрический преемник модели Mercedes-Benz CLA
25 мая 2023, 14:05
Новости
Лиза Будрина
25 февраля 2023, 10:10
Mercedes-Benz анонсировал скорый дебют новой базовой модели
Пока неназванный седан придёт на смену компактным «Мерседесам»
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