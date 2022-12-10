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Mercedes-Benz Citan
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Mercedes-Benz Citan превратили во внедорожник
Для модели предложено два варианта доработок
Новости
Новый Mercedes-Benz Citan стал миниатюрным домом на колёсах
Новости
Mercedes-Benz представил новый Citan
Новости
Mercedes-Benz назвала дату премьеры компактвэна Citan нового поколения
13 июля 2017, 13:22
Жертвам вандалов в Гамбурге предложили бесплатные «Мерседесы»
Mercedes-Benz поможет семьям, лишившихся машин в ходе протестов во время G20
Первая совместная модель "Мерседеса" и "Рено" провалила краш-тесты
Фургон Mercedes-Benz Citan удостоился трех звезд Euro NCAP
24 апреля 2013, 20:31
Новости
Александр Мирошкин
17 апреля 2012, 16:58
Mercedes-Benz представил первую модель на базе Renault
Концерн Daimler разработал вместе с Renault-Nissan компактный фургон
3 февраля 2012, 22:33
Mercedes-Benz готовит к премьере компактный фургон
В сентябре немецкая компания представит новый фургон под названием Citan
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