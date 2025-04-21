Mercedes-Benz V-Class

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Mercedes заменит V-Class роскошными минивэнами VLE и VLS
Однообъёмники впервые называют термином Grand Limousine
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Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километров
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Представлен рестайлинговый кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon
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Новое семейство вэнов Mercedes-Benz: первые фотографии
28 августа 2023, 17:41
Mercedes-Benz обновил дом на колесах Marco Polo
Кемпер стал комфортнее и «умнее»
27 июля 2023, 16:20
Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito
Им пересмотрели дизайн, улучшили салон и расширили оснащение
21 мая 2023, 22:22
Mercedes-Benz показал первую фотографию обновленного V-Class
Семейство коммерческих минивэнов ждёт глобальный апгрейд
23 февраля 2023, 19:30
Mercedes-Benz V-Class получил аэродинамический обвес
Техника обошлась без доработок
8 января 2023, 23:59
Китайцы нашли изощренный способ сделать Mercedes вдвое дороже
В Поднебесной дебютировал V-Class, который понравится не всем
26 декабря 2022, 6:06
Переделанный в Maybach минивэн Mercedes-Benz пустили с молотка
Подержанный однообъёмник продали по цене нового Maybach S 580
28 августа 2022, 23:45
Mansory показала дикий минивэн за четверть миллиона долларов
Однообъёмник серии MV600 Noble предназначен для КНР
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