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Mercedes-Benz V-Class
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Новости
Mercedes заменит V-Class роскошными минивэнами VLE и VLS
Однообъёмники впервые называют термином Grand Limousine
Новости
Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километров
Новости
Представлен рестайлинговый кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon
Новости
Новое семейство вэнов Mercedes-Benz: первые фотографии
22 апреля 2024, 8:08
У минивэнов Mercedes V-Class и Vito появится новый бензиновый мотор
Однообъёмники премиальной марки ждёт альтернативный рестайлинг
Mercedes-Benz всё-таки добавит V-Class роскошную версию Maybach
Раньше комтранс не ассоциировали с роскошью, но всё поменялось
14 апреля 2024, 23:59
Новости
Сергей Ильин
9 декабря 2023, 9:30
Дизельный минивэн Mercedes-Benz превратили в 280-сильный бизнес-шаттл
Проект получил название Manhart V350
28 августа 2023, 17:41
Mercedes-Benz обновил дом на колесах Marco Polo
Кемпер стал комфортнее и «умнее»
27 июля 2023, 16:20
Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito
Им пересмотрели дизайн, улучшили салон и расширили оснащение
21 мая 2023, 22:22
Mercedes-Benz показал первую фотографию обновленного V-Class
Семейство коммерческих минивэнов ждёт глобальный апгрейд
23 февраля 2023, 19:30
Mercedes-Benz V-Class получил аэродинамический обвес
Техника обошлась без доработок
8 января 2023, 23:59
Китайцы нашли изощренный способ сделать Mercedes вдвое дороже
В Поднебесной дебютировал V-Class, который понравится не всем
26 декабря 2022, 6:06
Переделанный в Maybach минивэн Mercedes-Benz пустили с молотка
Подержанный однообъёмник продали по цене нового Maybach S 580
Vath доработал Mercedes-Benz V-Class
Микроавтобус сделали более стильным и мощным
24 сентября 2022, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
28 августа 2022, 23:45
Mansory показала дикий минивэн за четверть миллиона долларов
Однообъёмник серии MV600 Noble предназначен для КНР
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