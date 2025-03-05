Mercedes-Benz Vito

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Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн с запасом хода более 500 километров
Это предвестник новых итераций Vito и V-Class
Новости
Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito
Новости
Mercedes-Benz Vito превратили в покорителя бездорожья
Новости
Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
V — значит Vito?
Зачем вообще путешествовать на автомобиле, почему минивэн удобнее внедорожника и чем Vito отличается от V-класса
25 января 2021, 9:59Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Дмитрий Ласьков
12 октября 2020, 14:57
Российские Mercedes-Benz отозвали из-за опасных бамперов
Сервисная акция Mercedes-Benz стала 31-й за нынешний год
19 августа 2020, 16:06
Российские Mercedes-Benz отозвали девятый раз за неделю
На этот раз отзыв коснулся пикапов X-Class с неправильной инструкцией
18 августа 2020, 18:29
В России отзывают Mercedes-Benz Vito из-за риска возгорания
В сервис направят 1246 минивэнов, проданных с 2014 по 2018 год
17 августа 2020, 11:23
Mercedes-Benz отправит в ремонт три модели в России
Отзыв коснулся 18 автомобилей
13 августа 2020, 10:11
В России отправили в ремонт более 1,6 тысячи Mercedes-Benz
Отзыв затронул две модели штутгартской марки
12 марта 2020, 19:18
Видео: четыре дизельных фургона сразились друг с другом в гонке
Блогеры сопоставили динамику грузовых вэнов разных производителей
16 августа 2018, 18:17
В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»
Машины не соответствуют действующим экологическим нормам
29 июля 2014, 13:32
Mercedes-Benz Vito сменил поколение
Mercedes-Benz Vito будет предлагаться со всеми возможными типами привода
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