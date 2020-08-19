Vito

Mercedes-Benz Vito

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Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
Журналисты устроили максимально необычное состязание для коммерческих автомобилей
Тест-драйв
V — значит Vito?
Новости
Видео: бывший сотрудник Mercedes-Benz уничтожил 50 машин в знак протеста
Новости
Российские Mercedes-Benz отозвали из-за опасных бамперов
19 августа 2020, 16:06
Российские Mercedes-Benz отозвали девятый раз за неделю
На этот раз отзыв коснулся пикапов X-Class с неправильной инструкцией
В России отзывают Mercedes-Benz Vito из-за риска возгорания
В сервис направят 1246 минивэнов, проданных с 2014 по 2018 год
18 августа 2020, 18:29Новости
Анастасия Мельник
17 августа 2020, 11:23
Mercedes-Benz отправит в ремонт три модели в России
Отзыв коснулся 18 автомобилей
13 августа 2020, 10:11
В России отправили в ремонт более 1,6 тысячи Mercedes-Benz
Отзыв затронул две модели штутгартской марки
12 марта 2020, 19:18
Видео: четыре дизельных фургона сразились друг с другом в гонке
Блогеры сопоставили динамику грузовых вэнов разных производителей
Как выбрать коммерческий автомобиль?
26 декабря 2018, 18:09Лаборатория
16 августа 2018, 18:17
В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»
Машины не соответствуют действующим экологическим нормам
Жертвам вандалов в Гамбурге предложили бесплатные «Мерседесы»
Mercedes-Benz поможет семьям, лишившихся машин в ходе протестов во время G20
13 июля 2017, 13:22Новости
Александр Мирошкин
29 июля 2014, 14:32
Mercedes-Benz Vito сменил поколение
Mercedes-Benz Vito будет предлагаться со всеми возможными типами привода

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