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Mercedes-Benz GL-Class
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В России отзывают 40 тысяч Mercedes-Benz из-за ржавых тормозов
Обнаруженный дефект может во временем негативно сказаться на силе торможения
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«Мерседес» добавит в линейку Maybach внедорожник
Новости
Mercedes-Benz назвал российские цены на новый GL
Новости
Mercedes-Benz наделил новый GL-Class комфортом седана S-Class
2 апреля 2012, 23:20
В интернете рассекретили внешность обновленного Mercedes-Benz GL
Фотографии появились за два дня до дебюта модели на моторшоу в Нью-Йорке
Mercedes-Benz привезет новый GL-Class в Нью-Йорк
Премьера внедорожника состоится на апрельском моторшоу в США
21 марта 2012, 21:15
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