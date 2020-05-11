GLA

Mercedes-Benz GLA

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Тест-драйв
Mercedes-Benz GLA
Четыре редактора «Мотора» делятся мнением о самом маленьком кроссовере с трехлучевой звездой
Новости
Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за заводского дефекта
Новости
Mercedes-Benz чересчур увлёкся компактными моделями
Новости
Объявлены рублёвые цены на новый Mercedes-AMG GLA
11 мая 2020, 9:09
Кроссовер EQA останется самым маленьким Mercedes-Benz на электротяге
Развивая линейку электрокаров, Mercedes-Benz сфокусируется на кроссоверах
Раскрыта стоимость нового Mercedes-Benz GLA в России
Новинка доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор
6 марта 2020, 13:20Новости
Лиза Будрина
26 февраля 2020, 9:53
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45 с «рекордным» турбомотором
У кроссовера второго поколения появилась 421-сильная версия
23 февраля 2020, 22:22
Пару электрокроссоверов Mercedes-Benz запечатлели до премьеры
Фотошпионам попались закамуфлированные прототипы EQA и EQB
22 декабря 2019, 14:00
Посмотрите на Mercedes-Benz GLA в кузове пикап
Художник превратил немецкий кроссовер в компактный пикап
11 декабря 2019, 17:17
Mercedes-Benz представил новый GLA
Представлен компактный кроссовер следующего поколения
9 декабря 2019, 12:13
Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA
Опубликован эскиз кроссовера следующего поколения
2 декабря 2019, 18:18
Раскрыт интерьер нового Mercedes-Benz GLA
Компактный кроссовер следующего поколения дебютирует 11 декабря
25 ноября 2019, 19:50
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Производитель опубликовал первый тизер новинки
Mercedes-AMG GLA 45 превратили в гибрид с очень сложным полным приводом
Машина получила систему распределения тяги между каждым из колес
2 марта 2018, 14:45Новости
Алексей Носаченко
Mercedes-AMG GLA 45
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
7 сентября 2017, 15:55Тест-драйв
Илья Фролов
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