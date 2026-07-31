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Mercedes-Benz G-Class
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BMW закрыла проект внедорожника, который мог соперничать с Gelandewagen и Defender
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Mercedes-Benz возродит кабриолет G-Class
Новости
BMW готовит конкурента Mercedes-Benz G-класса
Новости
«Гелик» с пробегом 330 тысяч км продают за 9,5 млн рублей: вот почему
6 июня 2025, 23:45
Mercedes-Benz признал провал электрического «Гелика»: спроса нет
«Батарейные» внедорожники стоят у дилеров мертвым грузом
«Гелик» для путешествий
Посмотрите на Mercedes-Benz G-Класса в экспедиционном исполнении
29 мая 2025, 7:00
Селектор
Василий Костин
27 мая 2025, 15:19
Mercedes-Benz выпустит особый лимитированный G-Class для Индии
Ограниченная серия получит название G 63 Collector's Edition
18 апреля 2025, 15:35
Mercedes-Benz посвятил специальный «Гелендваген» 1980-м
Тираж — 460 экземпляров
24 марта 2025, 20:17
В Москве продают «Гелендваген» от Mansory в цвете «Тиффани». Очень дорого
Пробег эксклюзивного внедорожника составляет 400 километров
22 февраля 2025, 19:38
В Россию привезли новый трёхосный «Гелик» от Brabus за 1,3 млн евро
Монструозный шестиколёсный внедорожник засветился в Екатеринбурге
11 февраля 2025, 18:10
Mercedes-AMG G 63 превратили в трехосный папамобиль
Свой новый проект представило польское тюнинг-ателье Carlex Design
10 января 2025, 19:41
В Москве появились в продаже «состаренные» Гелендвагены за 60 миллионов рублей
Автомобили отличаются эксклюзивным обвесом и отделкой салона
21 декабря 2024, 12:43
У Mercedes-AMG G 63 появилась спецверсия в честь знаменитого пилота
В Германии начали готовиться к 70-летию легендарной гонки Mille Miglia
Представлен самый быстрый Mercedes G-Class: 1063 силы и штурвал
Спецверсия посвящается чемпиону Формулы-1 сэру Льюису Хэмилтону
6 декабря 2024, 23:59
Новости
Сергей Ильин
5 декабря 2024, 12:59
Представлен новый электрический «Гелендваген» для Папы Римского
Папамобиль перевели на электричество
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