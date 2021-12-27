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Mercedes-Benz посвятил особый G-Class легендарному гольфисту
Культовый внедорожник превратили в арт-кар
Новости
Mercedes-Benz лишил G-Class базовой версии
Читальный зал
Китайские копии знаменитых внедорожников
Новости
Mercedes-Benz построил юбилейный G-Class в честь 55-летия AMG
22 марта, 16:59
Арт-кары Mercedes-AMG посвятили крупнейшим мегаполисам мира
Машины созданы в рамках коллаборации с лондонским брендом уличной одежды Palace Skateboards
Редчайший Mercedes-Benz G-класса оценили в 178 миллионов рублей
Пробег эксклюзивной модели составляет всего 711 километров
17 марта, 17:51
Новости
Анастасия Мельник
2 марта, 12:17
Mercedes-Benz показал спецверсию G-Class — таких сделают 200 штук
Исполнение Edition 550 предназначено для американского рынка
15 февраля, 16:32
Видео: в России Mercedes-Benz G-Class застрял на ровном месте
Внедорожник с «блатным» номером застрял в снегу и лишился бампера
15 февраля, 11:35
Десятки «Геликов» снялись в 8-минутном фильме про вампиров
Таким образом Mercedes-Benz обыграл слоган G-Class – Stronger than time, или «Сильнее времени»
29 января, 10:00
Mercedes-Benz перестал принимать заказы на G-Class
Очередь на культовый внедорожник растянулась почти на три года
27 января, 11:40
Обновленный Mercedes-Benz G-Class сфотографировали на дороге
Немецкая марка продолжает испытания рестайлингового внедорожника
G-Class будущего... из прошлого?
Видео: уникальная версия Геландевагена — что это за машина и почему она стоит миллион долларов?
23 января, 8:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
9 января, 23:23
Mercedes-Benz объявил о рекордных продажах «Геликов» и «Майбахов»
Спрос на «Гелендевагены» достиг наивысшего уровня с 1979 года
Представлен Mercedes-AMG G 63 с разгоном до «сотни» за 3,69 секунды
Внедорожнику увеличили мощность и добавили расширенный обвес из углепластика
27 декабря 2021, 10:51
Новости
Алексей Носаченко
25 декабря 2021, 22:33
Литва купила 125 подержанных «Геликов» для охраны границы с Беларусью
Литовская армия получила 356 единиц военной техники от коллег из Нидерландов
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