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Флагманом «Опеля» станет кроссовер в стиле купе Monza
Новый вседорожник Opel появится в 2017 году
Новости
Концепт Opel Monza оказался хэтчбеком с "крылатыми" дверьми
Новости
Opel показал новую фотографию купе Monza
Новости
"Опель" рассекретил внешность купе Monza
5 июля 2013, 16:42
Opel возродит для двухдверок имя Monza
В "Опеле" построили к автосалону во Франкфурте концептуальное купе
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