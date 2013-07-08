Monza

Opel Monza

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Флагманом «Опеля» станет кроссовер в стиле купе Monza
Новый вседорожник Opel появится в 2017 году
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Концепт Opel Monza оказался хэтчбеком с "крылатыми" дверьми
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Крылатый
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Opel показал новую фотографию купе Monza
8 июля 2013, 17:14
"Опель" рассекретил внешность купе Monza
Концептуальная двухдверка Opel Monza дебютирует во Франкфурте
Opel возродит для двухдверок имя Monza
В "Опеле" построили к автосалону во Франкфурте концептуальное купе
5 июля 2013, 17:42Новости
Ефим Репин

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