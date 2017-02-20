Opel Meriva

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У Opel Meriva нашли несоответствие требованиям Таможенного союза
В РФ отзовут 597 минивэнов Opel
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Opel заменил минивэн Meriva кроссовером
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Opel показал первую фотографию замены «Мериве»
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Opel заменит «Мериву» кроссовером на французской платформе
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