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У Opel Meriva нашли несоответствие требованиям Таможенного союза
В РФ отзовут 597 минивэнов Opel
Новости
Opel заменил минивэн Meriva кроссовером
Новости
Opel показал первую фотографию замены «Мериве»
Новости
Opel заменит «Мериву» кроссовером на французской платформе
16 ноября 2015, 14:15
Opel в 16 раз сократил число отзываемых в России компактвэнов Meriva
Немцы отзовут 584 машины вместо 9 тысяч
Opel отзовет в России девять тысяч компактвэнов Meriva
У «Меривы» нашли дефект крепления ремня безопасности
2 ноября 2015, 8:54
Новости
Александр Мирошкин
21 ноября 2013, 21:53
Обновленный компактвэн Opel Meriva в России подорожает
Рестайлинговая "Мерива" доберется до России в марте
Обновленный Opel Meriva оснастили новым дизелем
Компактвэну Meriva слегка освежили дизайн передней части кузова
9 октября 2013, 16:10
Новости
Ефим Репин
Spacious
Распахиваем двери на новом Opel Meriva
19 июля 2011, 22:01
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