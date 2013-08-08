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Opel добавил кабриолету Cascada мощности
"Каскада" получит 200-сильный турбомотор
Opel Cascada
Тест-драйв большого кабриолета Opel Cascada
2 апреля 2013, 17:10
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Кабриолет Opel
Производитель представил кабриолет под названием Cascada
17 октября 2012, 15:15
Новости
5 сентября 2012, 18:10
Opel выбрал название для новой модели
Кабриолет на базе "Астры" впервые покажут в Париже
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