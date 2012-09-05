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Opel добавил кабриолету Cascada мощности
"Каскада" получит 200-сильный турбомотор
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Opel Cascada
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Кабриолет Opel
5 сентября 2012, 19:10
Opel выбрал название для новой модели
Кабриолет на базе "Астры" впервые покажут в Париже
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