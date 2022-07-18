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Новости
Opel Insignia досрочно отправляют в отставку
Последний экземпляр модели сойдет с конвейера до конца этого года
Новости
Stellantis снимает с производства одну из двух Insignia
Новости
Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta
Новости
Новый Opel Insignia станет гибридным кроссвэном
9 января 2020, 18:29
Opel Insignia получил девятиступенчатый автомат
Новая коробка передач доступна для машин с двухлитровой «турбочетверкой»
Opel Insignia получил продвинутую оптику
Представлены обновленные лифтбек и универсал
4 декабря 2019, 12:38
Новости
Алексей Носаченко
19 июля 2017, 18:06
Самый крутой Opel, которого не будет в России
«Заряженный» Opel Insignia GSi оснастили 260-сильным мотором
5 апреля 2017, 10:43
Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
Автопроизводитель показал Insignia Country Tourer
6 февраля 2017, 10:50
Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
Компания представила универсал под названием Sports Tourer
7 декабря 2016, 10:41
Новый Opel Insignia научили подстраиваться под привычки водителя
Компания представила «Инсигнию» нового поколения
5 декабря 2016, 19:44
Внешность нового Opel Insignia перестала быть секретом
Появились фотографии хэтчбека и универсала Insignia следующего поколения
8 ноября 2016, 18:02
Новая Opel Insignia получит матричные светодиодные фары
Компания показала фотографию фары головного света новой модели
27 октября 2016, 15:18
Opel Insignia станет больше и легче после смены поколения
Автопроизводитель рассказал о хэтчбеке Insignia второго поколения
Opel Insignia проехал без дозаправки 2111 километров
Седан проехал на одном баке из Швейцарии до Северного моря и обратно
13 апреля 2016, 18:54
Новости
Ефим Репин
Дизельные «Опели»
Тест-драйв «Опелей» с новыми дизельными моторами
17 марта 2015, 11:06
Тест-драйв
Александр Мирошкин
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