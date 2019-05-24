Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Corsa
Opel Corsa
Все модели
Adam
Allegra
Ampera
Antara
Astra
Cascada
Combo
Corsa
Crossland
GT
Insignia
Junior
Karl
Meriva
Mokka
Monza
RAK e
Zafira
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Opel приступил к испытаниям раллийного электрокара
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e готовят для соревнований монокубка
Новости
«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар
Новости
Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках
Новости
Opel рассказал о моторах новой «Корсы»
24 мая 2019, 11:30
Новый Opel Corsa перешел на электричество
Представлена модель шестого поколения
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети опубликованы официальные фотографии хэтчбека
22 мая 2019, 13:44
Новости
Алексей Носаченко
29 апреля 2019, 18:12
Opel показал первые официальные фотографии новой «Корсы»
Автомобиль засняли на тестах в Швеции
16 апреля 2019, 10:18
Новый хэтчбек Opel Corsa будет весить меньше тонны
Модель окажется намного легче предшественника
8 февраля 2019, 14:07
Opel показал матричную LED-фару новой «Корсы»
Компания опубликовала тизер модели шестого поколения
21 марта 2018, 12:43
Opel возродил спортивную «Корсу»
Новинку настраивали на Нюрбургринге
31 марта 2015, 20:01
Opel перевел «Корсу» на газ
Новая версия хэтчбека сможет проехать без дозаправки 1200 километров
19 марта 2015, 14:22
У Opel Corsa появилась «подогретая» версия
«Корсу» оснастили 150-сильным турбомотором
29 января 2015, 18:07
Opel сделал хэтчбек Corsa «эко-чемпионом»
«Корсу» оснастил экономичным турбодизелем
Тест Opel Corsa
Тест-драйв нового хэтчбека Opel Corsa, который очень напоминает своего предшественника
5 ноября 2014, 20:10
Тест-драйв
Александр Мирошкин
31 октября 2014, 22:09
Новый Opel Corsa сделал самый большой в мире GPS-рисунок
"Корса" нарисовала картинку к Хэллоуину на карте Великобритании
Первая
1 из 3
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров