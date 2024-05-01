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В России продают почти новый Opel по цене базовой Lada Granta
Автомобиль за двадцать лет проехал всего 13 тысяч километров
Новости
Новый Opel Corsa очень впечатлил экспертов на «лосином тесте»
Новости
Ателье Irmscher взялось за тюнинг новой Opel Corsa
Новости
Opel раскрыл все подробности о сверхэкономичной Corsa
5 августа 2023, 11:00
Электромобиль Opel Corsa превратили в женский гоночный арт-кар
Хэтчбек доработала немецкий художник Элиза Клинкенберг
Opel обновил Corsa: новый дизайн и «мягкие» гибриды
Хэтчбек стал первым Opel с 48-вольтовым электрическим довеском
24 мая 2023, 12:10
Новости
Мария Руцкая
20 июня 2022, 21:00
Opel отметит 40-летие Corsa ограниченной серией в стиле ретро
Всего выпустят 1982 автомобиля в честь дебютного года модели на рынке
29 декабря 2019, 20:20
Opel приступил к испытаниям раллийного электрокара
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e готовят для соревнований монокубка
2 ноября 2019, 20:59
«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар
Немецкие журналисты выбрали лучший автомобиль в уходящем году
22 августа 2019, 16:02
Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках
Электрическую Corsa-e раскрыли почти за месяц до премьеры во Франкфурте
26 июня 2019, 12:30
Opel рассказал о моторах новой «Корсы»
Компания раскрыла подробности о хэтчбеке шестого поколения
24 мая 2019, 11:30
Новый Opel Corsa перешел на электричество
Представлена модель шестого поколения
22 мая 2019, 13:44
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети опубликованы официальные фотографии хэтчбека
Opel показал первые официальные фотографии новой «Корсы»
Автомобиль засняли на тестах в Швеции
29 апреля 2019, 18:12
Новости
Алексей Носаченко
16 апреля 2019, 10:18
Новый хэтчбек Opel Corsa будет весить меньше тонны
Модель окажется намного легче предшественника
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