Opel Corsa

Материалы

Новости
В России продают почти новый Opel по цене базовой Lada Granta
Автомобиль за двадцать лет проехал всего 13 тысяч километров
Новости
Новый Opel Corsa очень впечатлил экспертов на «лосином тесте»
Новости
Ателье Irmscher взялось за тюнинг новой Opel Corsa
Новости
Opel раскрыл все подробности о сверхэкономичной Corsa
29 декабря 2019, 20:20
Opel приступил к испытаниям раллийного электрокара
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e готовят для соревнований монокубка
2 ноября 2019, 20:59
«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар
Немецкие журналисты выбрали лучший автомобиль в уходящем году
22 августа 2019, 16:02
Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках
Электрическую Corsa-e раскрыли почти за месяц до премьеры во Франкфурте
26 июня 2019, 12:30
Opel рассказал о моторах новой «Корсы»
Компания раскрыла подробности о хэтчбеке шестого поколения
24 мая 2019, 11:30
Новый Opel Corsa перешел на электричество
Представлена модель шестого поколения
22 мая 2019, 13:44
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети опубликованы официальные фотографии хэтчбека
16 апреля 2019, 10:18
Новый хэтчбек Opel Corsa будет весить меньше тонны
Модель окажется намного легче предшественника
Первая
1
Последняя