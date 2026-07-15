Opel

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Немцы могут взять новый Opel в аренду за 11 тысяч рублей в месяц
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На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel
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Opel доверил китайцам разработку нового электромобиля, сократив инженеров в Германии
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Может порвать Porsche: Opel сделал из хетчбэка Corsa настоящий спорткар
24 февраля, 12:46
Opel анонсировал «заряженную» версию электрического хетчбэка Corsa
13 февраля, 20:16
Конец зеленой повестке: Peugeot, Citroen и Opel массово возвращаются к дизелям
31 июля 2025, 15:06
196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra
Цена по-прежнему стартует с 38 460 евро — 3,5 миллиона рублей
24 июля 2025, 12:06
Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE
Продажи стартуют в конце нынешнего года
15 июня 2025, 23:45
Представлен первый полноприводный электромобиль Opel
Топ-версия станет самой проходимой, быстрой и обтекаемой
29 мая 2025, 9:53
У Opel Frontera появилась версия для сурового бездорожья
Компактный кроссовер обзавелся экспедиционным исполнением Gravel
7 февраля 2025, 14:15
Гибридный Opel Grandland превзошел паспортный пробег
С полным баком и заряженной батареей кроссовер проехал 1115 километров
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