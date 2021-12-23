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Новости
Российский завод Opel и Peugeot закроется
Дальнейшие планы на бизнес в России концерн Stellantis не раскрывает
Новости
Opel сделал крошечный фургон с 8-сильным мотором
Новости
Новый Opel Astra получил тюнинг от Irmscher
Новости
Peugeot, Citroen и Opel в России продолжат собирать, пока хватает деталей
4 марта, 17:48
Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta
Уже через шесть лет все автомобили бренда в Европе перейдут на электротягу
Запущено производство новой Opel Astra, которая появится в России
Модель начнут поставлять из Германии во второй половине нынешнего года
11 февраля, 9:36
Новости
Лиза Будрина
Компании Opel — 160 лет!
Вспоминаем 16 автомобилей марки, повлиявших на автомобильный мир
8 февраля, 8:00
Читальный зал
Алексей Олефиренко
Jeep, Opel и Citroen: 6 новинок для РФ
Stellantis вернет россиянам Opel Astra, привезет кросс-купе Citroen C4 и начнет поставки нового Jeep Grand Cherokee
26 января, 8:00
Репортаж
Лиза Будрина
25 января, 13:58
Объявлены сроки появления новой Opel Astra в России
В компании подтвердили, что модель вернется на российский рынок после восьми лет отсутствия
9 января, 1:21
Новый Opel Insignia станет гибридным кроссвэном
Легковой флагман Opel сменит форм-фактор в третьем поколении
23 декабря 2021, 14:05
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году. Одна из них – новая Astra
До 2024 года немецкий бренд планирует привезти шесть новых моделей
1 декабря 2021, 12:34
Opel Astra нового поколения стала универсалом
Практичный вариант Astra вмещает до 1634 литров багажа
Знак Opel из сотен «Опелей»
Российские владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд Гиннеса
24 октября 2021, 8:00
Репортаж
Андрей Моторов
В Киевской области нашли довоенный Opel, который 68 лет простоял в сарае
Благодаря незначительному периоду эксплуатации автомобиль является отличной заготовкой для дальнейшей реставрации
6 сентября 2021, 19:30
Новости
Анастасия Мельник
25 августа 2021, 11:43
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет. Но не везде
Новинка проезжает на одном заряде 75 километров, а зарядить ее можно от любой розетки
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