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Немцы могут взять новый Opel в аренду за 11 тысяч рублей в месяц
Новости
На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel
Новости
Opel доверил китайцам разработку нового электромобиля, сократив инженеров в Германии
Новости
Может порвать Porsche: Opel сделал из хетчбэка Corsa настоящий спорткар
13 апреля, 13:22
Названы 7 недостатков минивэна Opel Meriva
Новые модели Opel и Alfa Romeo построят на китайской платформе
Концерн Stellantis доверит китайцам создание новых автомобилей Opel и Alfa Romeo
9 апреля, 16:21
Новости
Алексей Морозов
28 февраля, 13:50
Эксперты назвали 6 лучших минивэнов с пробегом до 1,5 млн рублей
24 февраля, 12:46
Opel анонсировал «заряженную» версию электрического хетчбэка Corsa
13 февраля, 20:16
Конец зеленой повестке: Peugeot, Citroen и Opel массово возвращаются к дизелям
31 июля 2025, 15:06
196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra
Цена по-прежнему стартует с 38 460 евро — 3,5 миллиона рублей
24 июля 2025, 12:06
Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE
Продажи стартуют в конце нынешнего года
15 июня 2025, 23:45
Представлен первый полноприводный электромобиль Opel
Топ-версия станет самой проходимой, быстрой и обтекаемой
29 мая 2025, 9:53
У Opel Frontera появилась версия для сурового бездорожья
Компактный кроссовер обзавелся экспедиционным исполнением Gravel
«Заряженный» Opel Mokka GSE показали на видео
Кроссовер дебютирует до конца 2025 года
14 мая 2025, 16:33
Новости
Алексей Носаченко
7 февраля 2025, 14:15
Гибридный Opel Grandland превзошел паспортный пробег
С полным баком и заряженной батареей кроссовер проехал 1115 километров
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