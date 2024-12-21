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В Москве появился в продаже новый Opel Antara российской сборки
Кроссовер сохранился в виде капсулы времени, но и цена немалая
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Новый кроссовер Opel Antara появится в 2014 году
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Opel Antara
Новости
Стали известны российские цены на обновленный Opel Antara
2 августа 2011, 13:00
В 2012 году "Автотор" начнет выпуск двух новых моделей
В Калининграде начнется сборка Opel Antara и Chevrolet Captiva
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