Opel Antara

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В Москве появился в продаже новый Opel Antara российской сборки
Кроссовер сохранился в виде капсулы времени, но и цена немалая
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Новый кроссовер Opel Antara появится в 2014 году
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Opel Antara
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Стали известны российские цены на обновленный Opel Antara
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