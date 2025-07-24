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Новости
Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE
Продажи стартуют в конце нынешнего года
Новости
«Заряженный» Opel Mokka GSE показали на видео
Новости
Новый Opel Mokka стал гибридом
Новости
Opel Mokka превратили в передвижную мастерскую
14 декабря 2022, 16:31
Электрический Opel Mokka стал мощнее и дальнобойнее
Кроссовер получил батарею и электромотор от Astra Electric
Видео: новый Opel Mokka порадовал на «лосином тесте»
Кроссовер почти справился с испытанием
13 июля 2021, 11:45
Новости
Мария Руцкая
8 июля 2021, 17:01
Видео: новые Opel Mokka и Renault Kangoo проходят краш-тесты EuroNCAP
Обе модели показали хорошие результаты, в результате чего заработали по четыре звезды из пяти возможных
22 сентября 2020, 17:27
Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
Со сменой поколения кроссовер радикально преобразился и обзавёлся версией на батарейках
2 сентября 2020, 15:30
Раскрыта гамма двигателей нового Opel Mokka
В линейку ДВС вошли два бензиновых и один дизельный мотор
24 июня 2020, 14:41
Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей
Представлен кроссовер Opel Mokka второго поколения
23 июня 2020, 10:15
Новый Opel Mokka показали на видео
Производство немецкого кроссовера начнется до конца 2020 года
9 июня 2020, 15:50
Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
Такую решётку получат все будущие модели немецкого бренда, в том числе и новая Mokka
4 февраля 2016, 12:54
Компания Opel впервые обновила кроссовер Mokka
Модель получила внешность и приборы новой «Астры»
Кроссовер Opel Mokka получил новый дизель
Вседорожник стал доступен с 1,6-литровым 110-сильным мотором
23 июня 2015, 10:17
Новости
Ярослав Гронский
21 мая 2015, 10:00
В Белоруссии начали собирать Opel Mokka для России
Выпуск «Мокки» наладили под Минском
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