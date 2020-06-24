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Новости
Видео: новый Opel Mokka порадовал на «лосином тесте»
Кроссовер почти справился с испытанием
Новости
Видео: новые Opel Mokka и Renault Kangoo проходят краш-тесты EuroNCAP
Новости
Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
Новости
Раскрыта гамма двигателей нового Opel Mokka
24 июня 2020, 14:41
Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей
Представлен кроссовер Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka показали на видео
Производство немецкого кроссовера начнется до конца 2020 года
23 июня 2020, 10:15
Новости
Анастасия Мельник
9 июня 2020, 15:50
Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
Такую решётку получат все будущие модели немецкого бренда, в том числе и новая Mokka
4 февраля 2016, 12:54
Компания Opel впервые обновила кроссовер Mokka
Модель получила внешность и приборы новой «Астры»
23 июня 2015, 10:17
Кроссовер Opel Mokka получил новый дизель
Вседорожник стал доступен с 1,6-литровым 110-сильным мотором
21 мая 2015, 10:00
В Белоруссии начали собирать Opel Mokka для России
Выпуск «Мокки» наладили под Минском
23 сентября 2014, 15:37
Opel Mokka получит новый дизель
Премьера кроссовера с 1,6-литровым дизелем состоится в Париже
13 февраля 2014, 14:06
В России появился Opel Mokka с дизельным мотором
Самый маленький кроссовер Opel получил 130-сильный агрегат на "тяжелом топливе"
Внедорожник VS кроссоверы
Кто круче: маленький, но полноценный рамный внедорожник или кроссоверы с полным приводом?
19 июня 2013, 16:58
Лаборатория
Влад Клепач
Opel Mokka
Тестируем Opel Mokka, созданный специально для российского рынка
4 апреля 2013, 16:21
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Opel Mokka
Тестируем странноватый кроссовер Opel Mokka
17 октября 2012, 19:46
Тест-драйв
Влад Клепач
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