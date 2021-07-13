Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Astra
Opel Astra
Все модели
Adam
Allegra
Ampera
Antara
Astra
Cascada
Combo
Corsa
Crossland
GT
Insignia
Junior
Karl
Meriva
Mokka
Monza
RAK e
Zafira
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Новый Opel Astra получил тюнинг от Irmscher
Немецкое тюнинг-ателье подготовило для модели новый аэродинамический обвес
Новости
Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta
Новости
Объявлены сроки появления новой Opel Astra в России
Новости
Opel Astra нового поколения стала универсалом
13 июля 2021, 10:44
Opel Astra сменила поколение и впервые стала гибридом
Модель шестого поколения построена на общей платформе с Peugeot 308 и DS 4
В Opel рассказали, как проходят испытания новой Astra
Предсерийные прототипы тестировали в зимних условиях, на полигоне, в лаборатории и на обычных дорогах
29 июня 2021, 12:36
Новости
Лиза Будрина
8 июня 2021, 13:21
Opel Astra нового поколения: опубликованы первые изображения
Премьера модели состоится в ближайшие месяцы
17 марта 2021, 10:52
Opel Astra нового поколения: опубликованы первые фотографии
Со сменой поколения модель переберется на платформу PSA Group
3 июля 2019, 16:56
Представлена обновленная Opel Astra
Новинка сохранила агрегаты GM и прежнюю платформу
6 апреля 2018, 19:23
Обновленный Opel Astra: первые изображения
Компания намекнула на дизайн рестайлингового семейства
29 февраля 2016, 17:47
Opel Astra назвали лучшей машиной Европы
В Женеве объявили победителей конкурса «Автомобиль года»
31 декабря 2015, 10:46
«Бюджетную машину» из Top Gear продали на онлайн-аукционе
На Vauxhall Astra с каркасом безопасности претендовали 67 покупателей
22 декабря 2015, 13:14
«Бюджетный автомобиль» из Top Gear выставили на аукцион
Vauxhall Astra с каркасом безопасности оценили в пять тысяч фунтов
Ателье Irmscher показало свой вариант хэтчбека Opel Astra
Немецкий тюнер подготовил для модели новый обвес кузова
26 октября 2015, 17:47
Новости
Ефим Репин
15 октября 2015, 15:12
Opel построил гоночную «Астру»
Хэтчбек получил 330-сильный турбомотор и настраиваемую подвеску
Первая
1 из 3
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров