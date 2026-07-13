Opel Astra

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На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel
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196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra
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Видео: электроуниверсал Opel Astra Sports Tourer провалил «лосиный тест»
Новости
Irmscher показал «раллийный» хэтчбек Opel Astra
24 июля 2022, 20:00
XS Carnight сделал очень низкий Opel Astra
В проекте поучаствовали и инженеры немецкой марки
26 мая 2022, 11:25
Opel Astra и Peugeot 308 не заработали пять звезд в ходе краш-теста
Обеим моделям снизили итоговую оценку из-за нареканий в области активной и пассивной безопасности
8 марта 2022, 13:00
Новый Opel Astra получил тюнинг от Irmscher
Немецкое тюнинг-ателье подготовило для модели новый аэродинамический обвес
4 марта 2022, 17:48
Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta
Уже через шесть лет все автомобили бренда в Европе перейдут на электротягу
25 января 2022, 13:58
Объявлены сроки появления новой Opel Astra в России
В компании подтвердили, что модель вернется на российский рынок после восьми лет отсутствия
1 декабря 2021, 12:34
Opel Astra нового поколения стала универсалом
Практичный вариант Astra вмещает до 1634 литров багажа
29 июня 2021, 12:36
В Opel рассказали, как проходят испытания новой Astra
Предсерийные прототипы тестировали в зимних условиях, на полигоне, в лаборатории и на обычных дорогах
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