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На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel
Новости
196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra
Новости
Видео: электроуниверсал Opel Astra Sports Tourer провалил «лосиный тест»
Новости
Irmscher показал «раллийный» хэтчбек Opel Astra
23 сентября 2023, 15:00
Для снятых с производства 13 лет назад моделей Opel разработали комплект тюнинга
Zafira OPC и Astra OPC можно сделать мощнее
Opel Astra стала электрокаром
Новую Astra ждали в России, но до нашего рынка она так и не добралась
30 ноября 2022, 13:40
Новости
Лиза Будрина
28 сентября 2022, 9:41
Opel воскресил спортивную линейку GSe: первой «заряженной» моделью стала Astra
Представлены «заряженные» Opel Astra GSe в кузове хетчбэк и универсал
24 июля 2022, 20:00
XS Carnight сделал очень низкий Opel Astra
В проекте поучаствовали и инженеры немецкой марки
26 мая 2022, 11:25
Opel Astra и Peugeot 308 не заработали пять звезд в ходе краш-теста
Обеим моделям снизили итоговую оценку из-за нареканий в области активной и пассивной безопасности
8 марта 2022, 13:00
Новый Opel Astra получил тюнинг от Irmscher
Немецкое тюнинг-ателье подготовило для модели новый аэродинамический обвес
4 марта 2022, 17:48
Opel выпустит электрические Astra, Crossland, Insignia и Manta
Уже через шесть лет все автомобили бренда в Европе перейдут на электротягу
25 января 2022, 13:58
Объявлены сроки появления новой Opel Astra в России
В компании подтвердили, что модель вернется на российский рынок после восьми лет отсутствия
1 декабря 2021, 12:34
Opel Astra нового поколения стала универсалом
Практичный вариант Astra вмещает до 1634 литров багажа
Opel Astra сменила поколение и впервые стала гибридом
Модель шестого поколения построена на общей платформе с Peugeot 308 и DS 4
13 июля 2021, 10:44
Новости
Мария Руцкая
29 июня 2021, 12:36
В Opel рассказали, как проходят испытания новой Astra
Предсерийные прототипы тестировали в зимних условиях, на полигоне, в лаборатории и на обычных дорогах
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