Opel Karl

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Самый маленький Opel получил вседорожную версию
«Опель» представит в Париже «высокий» вариант хэтчбека Karl
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Самый маленький Opel станет электрокаром
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Компания Opel показала свою самую маленькую модель
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«Опель» захотел привезти в Россию очень маленький хэтчбек
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