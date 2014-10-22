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Opel Karl

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Самый маленький Opel получил вседорожную версию
«Опель» представит в Париже «высокий» вариант хэтчбека Karl
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Самый маленький Opel станет электрокаром
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Младший сын
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Компания Opel показала свою самую маленькую модель
22 октября 2014, 20:12
«Опель» захотел привезти в Россию очень маленький хэтчбек
Немецкий производитель задумал представить на российском рынке модель Karl
«Опель» выбрал название для бюджетной модели
Новую модель марки назвали в честь сына Адама Опеля
11 сентября 2014, 16:21Новости
Александр Мирошкин

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