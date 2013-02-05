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Тест-драйв
Тест Opel Adam Rocks
Тест-драйв Opel Adam Rocks, или как кабриолет с кроссовером одну машину не поделили
Новости
Opel приступил к тестам "заряженной" версии Adam
Селектор
Opel Adam
Новости
Оpel рассказал о своем литровом турбомоторе
5 февраля 2013, 18:27
Открытый Opel Adam появится в продаже через два года
Представители компании подтвердили разработку кабриолета
Opel сэкономит на открытой версии Adam
Компания посчитала складную крышу слишком дорогой
17 января 2013, 15:03
Новости
Александр Мирошкин
19 ноября 2012, 21:52
Opel превратит Adam в ралли-кар
Для модели создадут гоночную моносерию
9 ноября 2012, 0:12
Opel разочаровался в электрическом "Адаме"
Компания прекратила разработку модели из-за дороговизны
16 октября 2012, 17:43
Компакт-кар Opel Adam лишится крыши
Открытый вариант модели получит крышу в стиле Fiat 500
28 сентября 2012, 17:47
Компакт-кар Opel Adam оказался дешевле Fiat 500
В Германии модель будет стоить на 100 евро дешевле "Фиата"
23 августа 2012, 21:37
Opel создаст семейство автомобилей на базе компакт-кара Adam
Компания расширит гамму модификаций модели
12 июля 2012, 18:41
Opel Adam доберется до России в 2013 году
Продажи модели начнутся во втором квартале следующего года
Крошка Адам
Фотографии микролитражки Opel Adam
11 июля 2012, 16:05
Без рубрики
Микро-Опель
Микролитражка Opel Adam будет конкурировать с Fiat 500 и MINI
11 июля 2012, 15:22
Новости
6 июля 2012, 19:02
Фотошпионы рассекретили новую модель Opel
Субкомпактный хэтчбек Adam сфотографировали в технопарке Испании
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