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Тест Opel Adam Rocks
Тест-драйв Opel Adam Rocks, или как кабриолет с кроссовером одну машину не поделили
Новости
Opel приступил к тестам "заряженной" версии Adam
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Opel Adam
Новости
Оpel рассказал о своем литровом турбомоторе
5 февраля 2013, 17:27
Открытый Opel Adam появится в продаже через два года
Представители компании подтвердили разработку кабриолета
Opel сэкономит на открытой версии Adam
Компания посчитала складную крышу слишком дорогой
17 января 2013, 14:03
Новости
Александр Мирошкин
19 ноября 2012, 20:52
Opel превратит Adam в ралли-кар
Для модели создадут гоночную моносерию
8 ноября 2012, 23:12
Opel разочаровался в электрическом "Адаме"
Компания прекратила разработку модели из-за дороговизны
16 октября 2012, 16:43
Компакт-кар Opel Adam лишится крыши
Открытый вариант модели получит крышу в стиле Fiat 500
28 сентября 2012, 16:47
Компакт-кар Opel Adam оказался дешевле Fiat 500
В Германии модель будет стоить на 100 евро дешевле "Фиата"
23 августа 2012, 20:37
Opel создаст семейство автомобилей на базе компакт-кара Adam
Компания расширит гамму модификаций модели
12 июля 2012, 17:41
Opel Adam доберется до России в 2013 году
Продажи модели начнутся во втором квартале следующего года
11 июля 2012, 14:22
Микро-Опель
Микролитражка Opel Adam будет конкурировать с Fiat 500 и MINI
Фотошпионы рассекретили новую модель Opel
Субкомпактный хэтчбек Adam сфотографировали в технопарке Испании
6 июля 2012, 18:02
Новости
27 июня 2012, 20:50
Фотошпионы засняли субкомпактный хэтчбек Opel
Opel Adam сфотографировали без камуфляжа в Испании
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