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Opel подарил папе римскому электрокар
Понтифик пересядет на хэтчбек Ampera-e
Новости
Opel показал электрокар на замену гибридной «Ампере»
Новости
Opel заменит гибрид Ampera электрокаром
Новости
Opel откажется от "лучшего автомобиля 2012 года"
27 марта 2012, 18:23
Гибрид Opel Ampera выиграл эко-версию Ралли Монте-Карло
Четыре из семи "Ампер" оказались в десятке лучших
Гибрид Opel Ampera поедет в эко-ралли Монте-Карло
"Ампера" примет участие в "эко-версии" ралли для машин с альтернативными силовыми установками
19 марта 2012, 21:23
Новости
5 марта 2012, 22:09
В Европе выбрали "Автомобиль года"
Победителем конкурса стал гибрид Opel Ampera
13 декабря 2011, 13:25
"Опель" приостановил продажи "Амперы" из-за проблем с электробатареями
Отгрузка автомобилей в Европе возобновится после завершения расследования о самовозгорании Chevrolet Volt
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