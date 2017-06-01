Opel Ampera

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Opel подарил папе римскому электрокар
Понтифик пересядет на хэтчбек Ampera-e
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Opel показал электрокар на замену гибридной «Ампере»
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Opel заменит гибрид Ampera электрокаром
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Opel откажется от "лучшего автомобиля 2012 года"
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