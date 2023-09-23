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Новости
Для снятых с производства 13 лет назад моделей Opel разработали комплект тюнинга
Zafira OPC и Astra OPC можно сделать мощнее
Новости
Opel превратил Zafira-e Life в электрический кемпер
Новости
У российского Opel Zafira Life появилась лимитированная версия
Новости
Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены
11 ноября 2019, 11:34
В России сертифицировали две модели Opel
Сборку новинок для нашего рынка наладят в Калуге
Opel Zafira Life стала полноприводной
Версию с четырьмя ведущими колесами предложат впервые для этой модели
28 июня 2019, 19:44
Новости
Лиза Будрина
14 марта 2019, 11:01
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
С этого года в России будут продавать Zafira Life, Vivaro и Grandland X
9 января 2019, 14:45
У «Опеля» появился новый микроавтобус – родственник «Ситроена» и «Пежо»
У микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer появился собрат под маркой Opel
1 июня 2016, 10:58
Opel сделал «Зафиру» похожей на «Астру»
Минивэн Opel Zafira обновился
26 мая 2016, 17:19
Появились первые изображения обновленного Opel Zafira
«Зафиру» сделают похожей на Astra последнего поколения
16 марта 2015, 14:29
Новый Opel Zafira построят на платформе Peugeot
«Зафиру» нового поколения покажут через год
Opel Zafira Tourer
Проверяем Opel Zafira Tourer на готовность к длинным поездкам
31 июля 2012, 14:18
Тест-драйв
Никита Киселев
29 августа 2011, 17:31
Opel будет выпускать старую и новую "Зафиру" одновременно
Компания Opel не планирует сворачивать выпуск нынешней "Зафиры" после выхода на рынок модели нового поколения
Diesel Power
Тест дизельного минивэна Opel Zafira 1.9 CDTI
29 сентября 2008, 15:15
Тест-драйв
Михаил Цымбал
23 мая 2006, 17:49
Opel Zafira OPC поставила новый рекорд трассы в Нюрбургринге
Автомобиль Opel Zafira OPC установил новый рекорд трассы в Нюрбургринге в классе компаквэнов
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