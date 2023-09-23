Opel Zafira

Материалы

Новости
Для снятых с производства 13 лет назад моделей Opel разработали комплект тюнинга
Zafira OPC и Astra OPC можно сделать мощнее
Новости
Opel превратил Zafira-e Life в электрический кемпер
Новости
У российского Opel Zafira Life появилась лимитированная версия
Новости
Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены
9 января 2019, 14:45
У «Опеля» появился новый микроавтобус – родственник «Ситроена» и «Пежо»
У микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer появился собрат под маркой Opel
1 июня 2016, 10:58
Opel сделал «Зафиру» похожей на «Астру»
Минивэн Opel Zafira обновился
26 мая 2016, 17:19
Появились первые изображения обновленного Opel Zafira
«Зафиру» сделают похожей на Astra последнего поколения
16 марта 2015, 14:29
Новый Opel Zafira построят на платформе Peugeot
«Зафиру» нового поколения покажут через год
Opel Zafira Tourer
Проверяем Opel Zafira Tourer на готовность к длинным поездкам
31 июля 2012, 14:18Тест-драйв
Никита Киселев
Никита Киселев
29 августа 2011, 17:31
Opel будет выпускать старую и новую "Зафиру" одновременно
Компания Opel не планирует сворачивать выпуск нынешней "Зафиры" после выхода на рынок модели нового поколения
23 мая 2006, 17:49
Opel Zafira OPC поставила новый рекорд трассы в Нюрбургринге
Автомобиль Opel Zafira OPC установил новый рекорд трассы в Нюрбургринге в классе компаквэнов
Первая
1
Последняя