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Новости
У российского Opel Zafira Life появилась лимитированная версия
Микроавтобус российской сборки обзавелся исполением Black Edition
Новости
Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены
Новости
В России сертифицировали две модели Opel
Новости
Opel Zafira Life стала полноприводной
14 марта 2019, 11:01
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
С этого года в России будут продавать Zafira Life, Vivaro и Grandland X
У «Опеля» появился новый микроавтобус – родственник «Ситроена» и «Пежо»
У микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer появился собрат под маркой Opel
9 января 2019, 14:45
Новости
Василий Костин
1 июня 2016, 10:58
Opel сделал «Зафиру» похожей на «Астру»
Минивэн Opel Zafira обновился
26 мая 2016, 17:19
Появились первые изображения обновленного Opel Zafira
«Зафиру» сделают похожей на Astra последнего поколения
16 марта 2015, 14:29
Новый Opel Zafira построят на платформе Peugeot
«Зафиру» нового поколения покажут через год
Opel Zafira Tourer
Проверяем Opel Zafira Tourer на готовность к длинным поездкам
31 июля 2012, 15:18
Тест-драйв
Никита Киселев
29 августа 2011, 18:31
Opel будет выпускать старую и новую "Зафиру" одновременно
Компания Opel не планирует сворачивать выпуск нынешней "Зафиры" после выхода на рынок модели нового поколения
Семейное дело
Фотографии нового минивэна Opel Zafira Tourer
18 мая 2011, 16:53
Без рубрики
Diesel Power
Тест дизельного минивэна Opel Zafira 1.9 CDTI
29 сентября 2008, 16:15
Тест-драйв
Михаил Цымбал
23 мая 2006, 18:49
Opel Zafira OPC поставила новый рекорд трассы в Нюрбургринге
Автомобиль Opel Zafira OPC установил новый рекорд трассы в Нюрбургринге в классе компаквэнов
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