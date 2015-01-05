12 мгновений «Мотора»Статьи 2014 года, которые стоит перечитать еще раз
Один умудренный сединами журналист рассказывал, что жена влюбилась в него за стук печатной машинки. И это было не просто механическое клацанье – с этим звуком мысль принимала материальную форму, как бензин из бака с ревом превращается в черные полосы на асфальте. Наши цифровые времена не такие романтичные – прогресс забрал у нас бумагу и печатную машинку, а женщин приходится завоевывать более тривиальными способами. И все же, в наступившем году у нас будет, за что вспомнить год 2014-й.
Неделя советских автомобилей
Главные машины СССР: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5
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Соединив легковую управляемость и комфорт, отличную проходимость, постоянный полный привод и несущую конструкцию кузова, «Нива» еще в 1970-х показала, какими будут внедорожники следующих 20-30 лет.
Прошлый год мы начали с того, что решили больше не краснеть за отечественный автопром и вспомнили десять советских машин, которыми можно гордиться. За ними последовали советские концептуальные и мелкосерийные разработки, необычные модификации хорошо известных машин – серии этого ностальгического цикла выходили на протяжении недели, а суммарно его прочитали один миллион двести тысяч раз.
Кожаный салон или жизнь
Насколько полным может быть «фарш» в автомобиле
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Учтите, что каждый случайный клик мышкой в конфигураторе Porsche обойдется вам тысяч в сто рублей – будьте аккуратными.
В далекие времена, когда на итальянскую моцареллу не смотрели даже бездомные, а от новостей о курсе евро не плакали младенцы, реклама автомобилей нередко пестрила завлекающими цифрами. Правда, в дилерском центре часто оказывалось, что в указанную базовую комплектацию включены только руль и полиэтиленовые пакеты на сидениях. Поэтому в начале года мы попробовали поколдовать с конфигураторами различных марок, ни в чем себе не отказывая. Может быть поэтому Ford Focus у нас стоил как Toyota Camry, а Audi A3 как Porsche Cayman? Главное, что на выходе мы получали автомобиль, накрутить на который ненужных опций не смог бы уже ни один дилер.
«Ярс» здоровенный
Тест-драйв тягача для баллистической ракеты
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Список базового оснащения впечатляет: усилитель рулевого управления, автоматическая коробка передач, система контроля и регулировки давления в шинах. В салоне – никакого дешевого пластика: только металл.
Эта машина могла бы работать передвижной ярмаркой фермерских продуктов или возить новогодние елки в Заполярье, но волею судеб она служит потенциальным источником Армагеддона. За год мы успели поездить на кабриолете Парада победы и пересесть (в связи с санкциями) из Infiniti QX80 в ГАЗ «Тигр», но военный тягач с баллистической ракетой РС-24 «Ярс» надолго останется в скрижалях "Мотора", как самый-самый автомобиль последних лет.
Длиной в восемь «Смартов» и высотой в три «Авентадора», этот монстр был оснащен 26-литровым дизелем V12 и потреблял каких-то 300 литров солярки на 100 километров, выдыхая при этом в окружающую атмосферу такое облако газов, что любая уважающая себя лошадь предпочла бы ему каплю никотина.
Отдельное спасибо Министерству обороны за то, что выдали нам тягач лишь с весовой имитацией ракеты, а не с оригиналом. А то мало ли...
Лечь на землю и слушать
История главного фотографа Формулы-1 Райнера Шлегельмильха
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Надо было просто прийти на точку, лечь на землю и слушать. Я спускал затвор, еще не видя машины. Просто знал, что спустя мгновение она будет там, где мне нужно.
В Формулу-1 этот человек пришел даже раньше, чем Берни Экклстоун. В те годы, чтобы сделать хороший кадр нужно было не "ловить" гоночную машину в объектив, а лечь на асфальт и ждать. Райнер Шлегельмильх – не гонщик и не журналист, но для нас его воспоминания имеют даже большую ценность, потому что рассказаны через объектив фотокамеры. Не так давно Шлегельмильх отметил пятидесятилетие своей работы в Формуле-1, а нам удалось встретиться с ним и поговорить о страшных авариях, лучшем гонщике современности, о пленке и цифре. И, конечно, опубликовать несколько ставших классикой фотографий.
Двери в завтра
Тест футуристичного спорткара BMW i8
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Просто забудьте все, что вы знали о серийных гибридах до сих пор!
Еще недавно светлое экобудущее казалось нам тревожным сочетанием виртуальной жены и машин на батарейках, но с появлением BMW i8 у настоящих автомобильных фанатов появилась надежда. А все потому, что i8 выпускается серийно и умеет заряжаться от розетки, но при этом способна проехать от Москвы до самых до окраин без многочастовых подзарядок и готова зажечь как настоящий спорткар, а заодно парализовать движение небольшого мегаполиса – ведь каждый хочет снять ее на телефон. Прохода во время теста нам не давали даже на избалованных "Теслами" дорогах Калифорнии.
Кошмар страховщиков
Двенадцать автомобильных аварий ущербом на семизначные суммы
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После этого CL63 AMG перелетел через металлическое ограждение и, уже скользя по асфальту на крыше, столкнулся с припаркованными автомобилями Nissan и ВАЗ.
В мае мы разыскали рекордные выплаты по страховке, как следует порывшись в базе одной крупной страховой компании. Самая большая компенсация предназначалась владельцу Lamborghini Murcielago, который поскользнулся на реагентах на летней резине и сыграл в боулинг между отбойников Ленинградского шоссе. Страховой случай оценили в 7 726 000 рублей. Всего статья содержала двенадцать душераздирающих историй на общую сумму ущерба в 58 449 669 рублей. Не было повести печальнее на "Моторе".
Кубок наций
Где делают самые крутые спорткары: тест Chevrolet Corvette, BMW M4, Jaguar F-Type и Nissan GT-R
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Плохая посадка, низкий клиренс и скверная обзорность – все это, конечно, присутствует. Но главное – чудная коробка передач.
В июне мы сравнивали баварские сосиски с суши и овсянку с бургерами. В рамках супертеста "Мотора" на гоночной трассе в Мячково встретились Chevrolet Corvette, BMW M4, Jaguar F-Type и Nissan GT-R и устроили первую после зимней Олимпиады битву наций.
При этом, мы не искали идеал, а лишь попытались понять, чем каждый из участников теста лучше остальных: один быстрее остальных мог перевезти пакеты из Ашана, другой разгонялся быстрее сброшенного из окна холодильника, третий ревел как иерихонская труба, а четвертый на пальцах объяснил нам, что такое американская мечта.
Салон красоты
«Селфи» с самыми красивыми девушками Московского автосалона
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Каждый раз десятки автомобильных СМИ делают «подборки лучших девушек» автошоу, но мы пошли дальше.
Заметив, что на Московском автосалоне не так уж много премьер, мы принялись фотографировать моделей на стендах. Причем с самого модного ракурса этого лета: вы же видели всех этих людей, с бешеной улыбкой и телефоном на металлической палке?
Выложив первые фотографии в инстаграмм "Мотора", мы начали получать жалобы на дискриминацию от девушек с других стендов, поэтому фотографу Антону Уханову приходилось мужественно идти на новые трудовые подвиги. Больше всего от этого, похоже, выиграл сам Антон, который теперь встречается с прекрасной девушкой Аней.
Самыми красивыми, по мнению читателей, оказались стендистки Lada. А еще девушки Seat, которые теперь, похоже, останутся без работы.
Ночь в музее
Один вечер за рулем гоночной Волги
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Я уже отлично представляю, как набираю телефон спящего Александра и голосом полного кретина говорю, что его машина находится черт знает где, и я даже не знаю, что с ней произошло.
Пятничным летним вечером нам выпала честь перегнать красную гоночную «Волгу» ГАЗ-24 Дзинтара с выставки «Автомобильная промышленность», что на ВДНХ, в ГУМ, на экспозицию Gorkyclassic-2014. Причем в процессе мы чуть не сломали ворота знаменитого павильона «Космос» и саму «Волгу», поездили внутри главного магазина страны и даже чуть-чуть влюбились. Двумя месяцами позже Алексей Васильев записал для нас онборд той самой «Волги» во время гонки Moscow Classic Grand Prix на Moscow Raceway.
Джентльмены ездят вежливо
Что должны уметь шоферы Rolls-Royce
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После этого мистер Бернсайд встает перпендикулярно машине – чтобы следить за безопасностью вокруг автомобиля, а не за задом проникающего в салон пассажира.
В начале осени мы попали на курсы шоферов Rolls-Royce и учились не сплевывать на дорогу из окна, не смотреть на зад королевы-матери, когда она забирается на заднее сидение, и извиняться за ямы перед пассажирами. В статье так же содержался краткий экскурс в историю школы шоферов Rolls-Royce, советы по вождению и рекомендации по стилю одежды. Казалось, что после выхода статьи окружающие нас таксисты и прочие водители станут учтивее английских сэров, но у них в тот день, похоже, не работал интернет.
Могучая кучка
Семь автомобильных дизайнеров рассказывают о себе
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В фильме «Артист» героиня Беренис Бежо носит мушку, чтобы ее образ стал еще более запоминающимся, а у голландца есть цветные кроссовки Adidas, которые он надевает даже под пиджак.
На автосалон в Париже мы фотографировали уже не девушек, а главных автомобильных дизайнеров мира. А заодно заставили их заполнять анкеты. Лоренс ван ден Акер из Renault почувствовал себя в нашей компании школьником, Джерри Макговерн из Land Rover поведал про ссоры со своей русской женой, Роберто Джиолито из Fiat-Chrysler рассказал рецепт пасты, Клаус Бишофф из Volkswagen поделился секретом хорошо выглядящего автомобиля, а в конце каждый дал полезный жизненный совет. Семь мудростей, пара секретов и один рецепт – совсем неплохо для одной статьи.
Безумство храброй
История самой отчаянной российской фанатки Формулы-1
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«Я не знал, что оказывается существует жизнь в инвалидном кресле. У меня теперь появилась цель в жизни».
Подсчитав всю наличность, выбирая, на какой гран-при Формулы-1 поехать, вспомнив захватывающую биографию Джонни Херберта, поговорив с Германом Тильке и ознакомившись с работой ребят на пит-уолл, мы минувшей осенью окунулись в воспоминания самого отчаянного российского фаната Формулы-1, которым оказалась прекрасная девушка Светлана. Любовь к гонкам изменила жизнь Светы, после чего Света начала менять жизнь других людей. Так что для нас она не меньший герой, чем Льюис Хэмилтон или Дани Риккардо.
Кстати, рассказ о лучших и худших гонщиках года уже не за горами. Так что продолжайте читать.