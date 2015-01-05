Статьи 2014 года, которые стоит перечитать еще раз

Тест-драйв тягача для баллистической ракеты

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Список базового оснащения впечатляет: усилитель рулевого управления, автоматическая коробка передач, система контроля и регулировки давления в шинах. В салоне – никакого дешевого пластика: только металл.

Эта машина могла бы работать передвижной ярмаркой фермерских продуктов или возить новогодние елки в Заполярье, но волею судеб она служит потенциальным источником Армагеддона. За год мы успели поездить на кабриолете Парада победы и пересесть (в связи с санкциями) из Infiniti QX80 в ГАЗ «Тигр», но военный тягач с баллистической ракетой РС-24 «Ярс» надолго останется в скрижалях "Мотора", как самый-самый автомобиль последних лет.

Длиной в восемь «Смартов» и высотой в три «Авентадора», этот монстр был оснащен 26-литровым дизелем V12 и потреблял каких-то 300 литров солярки на 100 километров, выдыхая при этом в окружающую атмосферу такое облако газов, что любая уважающая себя лошадь предпочла бы ему каплю никотина.

Отдельное спасибо Министерству обороны за то, что выдали нам тягач лишь с весовой имитацией ракеты, а не с оригиналом. А то мало ли...