CX-7

Mazda CX-7

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Автомобили Mazda стали самыми угоняемыми в Москве и Санкт-Петербурге
В первом полугодии наибольшей популярностью у автоворов пользовались "японцы"
Диета
Фотографии с теста бюджетной версии Mazda CX-7
4 июля 2011, 18:10Без рубрики
Mazda CX-7: Плюсы или минусы
Длительный тест Mazda CX-7: третья неделя
20 апреля 2011, 2:38Тест-драйв
Петр Баканов

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