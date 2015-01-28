Mazda 6

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Новости
Названы рублевые цены обновленных Mazda6 и CX-5
Опубликован полный прайс-лист двух рестайлинговых моделей
Новости
Обновленная Mazda6 получила полный привод
Новости
Две обновленные «Мазды» появятся в России в феврале
Новости
Mazda6 третьего поколения впервые обновилась
Наш гараж: Mazda6
Длительный тест Mazda6: мелочи жизни и стоимость владения
16 октября 2013, 17:02Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
Наш гараж: Mazda6
Длительный тест новой Mazda6: что она потеряла и что приобрела?
17 сентября 2013, 15:16Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
Mazda6 2.5
Есть ли смысл в «топовой» Mazda6 с мотором 2.5?
2 сентября 2013, 17:19Тест-драйв
Влад Клепач
Влад Клепач
8 мая 2013, 14:34
Стали известны рублевые цены на самую мощную Mazda6
"Шестерка" получила 192-сильный мотор 2.5
4 апреля 2013, 22:26
Mazda6 получила награду за дизайн
Японская модель завоевала премию Red Dot Design Award
30 января 2013, 15:05
Mazda устроит на Гран-при Австралии Формулы-1 гонку звезд
Двадцать знаменитостей будут ездить на дизельных Mazda6
30 ноября 2012, 20:52
Дизельную Mazda6 подготовят для гонок на выносливоcть
Первая гонка модели пройдет в январе на автодроме в Дайтоне
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