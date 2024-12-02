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Mazda BT-50
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Рамный пикап Mazda BT-50 обрел современный дизель и автомат
Рестайлинг грузовичка оказался сопряжен с заменой техники
Новости
Mazda показала первое фото пикапа с гигантским логотипом
Новости
Mazda BT-50 получила заводской внедорожный тюнинг
Новости
Mazda добавила силовой бампер рамному пикапу BT-50
1 ноября 2020, 16:16
Mazda начала продажи легкого коммерческого грузовичка
Гамма пикапов BT-50 расширена за счёт модификации с бортовой платформой
Mazda превратила Isuzu D-Max в новый пикап BT-50
Модель сменила поколение, перебралась на другую платформу и обзавелась новым мотором
17 июня 2020, 11:53
Новости
Лиза Будрина
31 мая 2016, 10:17
В России отзовут две тысячи автомобилей Mazda
У RX-8 и BT-50 нашли проблемы с подушками безопасности
Дизайн обновленного пикапа Mazda BT-50 раскрыли в Сети
Официальный дебют рестайлингового пикапа Mazda пройдет в ближайшие месяцы
5 июня 2015, 9:41
Новости
Александр Мирошкин
4 декабря 2014, 20:13
Пикап Mazda BT-50 сделают красивее
Единственный пикап "Мазды" обновят через год
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