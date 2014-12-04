BT-50

Mazda BT-50

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Mazda начала продажи легкого коммерческого грузовичка
Гамма пикапов BT-50 расширена за счёт модификации с бортовой платформой
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Mazda превратила Isuzu D-Max в новый пикап BT-50
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В России отзовут две тысячи автомобилей Mazda
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Дизайн обновленного пикапа Mazda BT-50 раскрыли в Сети
4 декабря 2014, 20:13
Пикап Mazda BT-50 сделают красивее
Единственный пикап "Мазды" обновят через год

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