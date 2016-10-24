Mazda 3

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Новости
Премиальный бренд Chery построил вседорожный седан
Компания Qoros представит в ноябре модель 3 GT
Новости
Обновленная Mazda3 подорожала на 125 тысяч рублей
Тест-драйв
Наш гараж: Mazda3
Тест-драйв
Наш гараж: Mazda3
30 сентября 2013, 21:42
Названы российские цены на новую Mazda3
Новая "трешка" предлагается с тремя моторами и в четырех комплектациях
22 августа 2013, 14:52
Полиция назвала самые угоняемые автомобили Москвы
Наибольшим спросом у автомобильных воров пользуется Mazda3
4 июля 2013, 14:07
В интернете рассекретили новый седан Mazda3
Продажи Mazda3 нового поколения стартуют в ноябре
1 июля 2013, 20:23
В Сеть попала фотография нового седана Mazda3
Четырехдверная версия Mazda3 разделит линейку моторов с хэтчбеком
Новая Mazda3
Первые подробности о новой Mazda3
27 июня 2013, 15:14Лаборатория
Влад Клепач
Влад Клепач
26 июня 2013, 18:13
Новая Mazda3 получила проекционный дисплей
В Сети появились первые данные о "трешке" следующего поколения
3 июня 2013, 19:01
Японский журнал показал новую Mazda3
В интернете появились новые изображения следующей "трешки"
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