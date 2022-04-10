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Новости
Mazda выпустит новое поколение родстера MX-5 в 2024 году
Отказываться от культовой модели марка не намерена
Новости
Кроссовер Mazda CX-60 получил шестицилиндровый дизель
Новости
Mazda приостановит производство на заводах в Японии
Новости
Две японские марки подняли цены в России. Прибавки – до 650 000 рублей
9 марта, 1:11
Mazda представила новейший премиум-кроссовер CX-60
Классическая компоновка, гибрид и дорогие материалы — чем отличилась Mazda CX-60
Внешность и салон Mazda CX-60 раскрыли на официальных снимках
Фирменные фотографии нового кроссовера Mazda слили в сеть до премьеры
8 марта, 2:32
Новости
Сергей Ильин
2 марта, 13:39
Mazda приостановила поставки комплектующих на российский завод
Аналогичное решение приняла и Honda, которая остановила экспорт мотоциклов и другой техники в страну
1 марта, 14:48
Видео: кроссовер Mazda CX-60 получил светоотражающую краску
Премьера новинки состоится 8 марта
28 февраля, 15:21
Mazda намерена конкурировать с Lexus
Компания будет выпускать автомобили премиум-сегмента
23 февраля, 19:19
Новый кроссовер Mazda CX-50 оказался столь же доступным, как CX-5
Переплата за кроссовер повышенной проходимости не превышает четырёх процентов
22 февраля, 14:13
Mazda показала детали интерьера большого кроссовера CX-60
Основными рынками для новинки Mazda станут Япония и Европа
8 февраля, 16:53
Mazda показала первый тизер и раскрыла срок премьеры кроссовера CX-60
В Европе вседорожник получит, кроме прочего, подзаряжаемую гибридную установку
4 февраля, 11:37
Mazda останавливает производство в Японии
Пауза в производстве связана с перебоями в поставках комплектующих
Появились новые подробности о семиместном кроссовере Mazda CX-80
По информации инсайдеров, новинка появится на японском рынке уже в следующем году
2 февраля, 12:39
Новости
Лиза Будрина
27 января, 14:46
Собрана первая партия кроссоверов Mazda CX-50
Модель будет продаваться только в США и Канаде
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