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Mazda показала уникальный роторный кабриолет RX-8
Модель так и не превратилась в серийный автомобиль
Новости
«Безумный Майк» устроил парный дрифт с 15-летним сыном
Новости
Спорткар Mazda останется без роторного двигателя
Новости
Mazda оснастит будущий роторный спорткар открывающимися вверх дверьми
13 марта 2017, 16:39
В Литве выставили на продажу Mazda RX-8 с мотором «Рено»
За 3700 долларов предлагают купить RX-8 с 70-сильным двигателем
В России отзовут две тысячи автомобилей Mazda
У RX-8 и BT-50 нашли проблемы с подушками безопасности
31 мая 2016, 10:17
Новости
Александр Мирошкин
27 апреля 2012, 14:55
"Мазда" решила продлить выпуск спорткара RX-8
Из-за повышенного спроса в Японии будет собрана еще тысяча RX-8
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