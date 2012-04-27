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Спорткар Mazda останется без роторного двигателя
Купе RX-9 получит мотор более привычной конструкции
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Mazda оснастит будущий роторный спорткар открывающимися вверх дверьми
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В Литве выставили на продажу Mazda RX-8 с мотором «Рено»
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В России отзовут две тысячи автомобилей Mazda
27 апреля 2012, 15:55
"Мазда" решила продлить выпуск спорткара RX-8
Из-за повышенного спроса в Японии будет собрана еще тысяча RX-8
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