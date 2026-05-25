Mazda CX-5

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Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
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Mazda CX-5 шагнула в новое поколение, но без мощного гибрида
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Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки
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Абсолютно новый Mazda CX-5: схема гибрида и первые фотографии
28 февраля 2023, 20:19
В Россию привезли обновленные Mazda CX-5
Рестайлинговые кроссоверы, ввезенные по параллельному импорту, стоят от 3,7 миллиона рублей
2 февраля 2023, 13:38
Нынешнее поколение Mazda CX-5 может стать последним
Mazda не уверена относительно будущего одного из своих бестселлеров
22 ноября 2022, 13:02
В России может появиться Mazda CX-5 японской сборки
Прежде Mazda CX-5 для российского рынка собирали на заводе во Владивостоке
5 июня 2022, 16:16
В России отзывают 20 тысяч Mazda из-за дефекта топливной системы
Неисправность выявлена у шести моделей японского производителя
8 ноября 2021, 10:27
Объявлена стоимость обновленного Mazda CX-5
Рестайлинговый кроссовер выходит на домашний рынок
2 ноября 2021, 9:30
В России подорожали все автомобили Mazda
Перед этим японская компания корректировала рублевые ценники меньше месяца назад
18 сентября 2021, 18:00
Mazda выпустит заднеприводный кроссовер с рядной шестёркой
Он может получить название CX-50
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