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Объявлена стоимость обновленного Mazda CX-5
Рестайлинговый кроссовер выходит на домашний рынок
Новости
В России подорожали все автомобили Mazda
Новости
Только один кроссовер из 20 справился с новым боковым краш-тестом
Новости
Mazda выпустит заднеприводный кроссовер с рядной шестёркой
14 сентября 2021, 18:42
Mazda CX-5 обновился и стал полноприводным по умолчанию
Кроссоверу доработали технику, но сохранили прежнюю моторную гамму
Дизайн обновленной Mazda CX-5 рассекретили раньше срока
Фотографии новинки без камуфляжа появились в базе китайского Минпромторга
9 сентября 2021, 12:40
Новости
Лиза Будрина
18 мая 2021, 19:39
Российские Mazda получили юбилейную версию в честь 100-летия марки
Особое исполнение предложено для Mazda6, CX-5 и CX-9
11 мая 2021, 1:01
Новую Mazda CX-5 сфотографировали в серийном кузове
Прототип кроссовера Mazda поймали на тестах в Лос-Анджелесе
23 марта 2021, 17:31
Mazda CX-5 следующего поколения получит новый мотор
Инсайдеры сообщают, что это будет рядный 6-цилиндровый двигатель
12 марта 2021, 14:02
У двух российских кроссоверов Mazda появилась черная спецверсия
В продажу поступили модели CX-5 и CX-9 в исполнении Noir
Приэльбрусье: наш путеводитель
От видов, воспетых Лермонтовым и Чеховым, до нейтринной обсерватории
11 декабря 2020, 9:10
Репортаж
Редакция «Мотора»
5 декабря 2020, 16:00
Mazda CX-5 может стать заднеприводным кросс-купе
Кроссовер с рядной «шестёркой» построят на новой платформе
14 августа 2020, 10:26
Mazda представила «карбоновые» версии нескольких моделей
Издание Carbon Edition отличается внешним исполнением и оснащением
Mazda CX-5 переименуют после смены поколения
Японский автопроизводитель зарегистрировал новый индекс для будущего кроссовера
30 июля 2020, 11:09
Новости
Лиза Будрина
1 июля 2020, 14:00
Кроссовер Mazda CX-5 лишится дизельного мотора
Версия на тяжёлом топливе не пользовалась популярностью
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