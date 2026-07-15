Mazda MX-5

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В России продают редкую Mazda, за которой охотятся даже японцы
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Mazda MX-5 превратили в подобие экстремального винтажного Porsche
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Mazda MX-5 Miata получила юбилейную версию
Новости
Mazda показала самую мощную заводскую версию MX-5 Miata
16 января 2024, 9:52
Трековая Mazda MX-5 Miata RS станет серийной моделью
Технические характеристики «заряженной» новинки пока неизвестны
12 ноября 2023, 12:30
Сток против тюнинга: сражение трёх Mazda MX-5 двух поколений
Блогеры сравнили стандартный родстер с доработанными
5 ноября 2023, 11:30
Видео: гонка безумной Mazda MX-5 против внедорожного багги
Возможно, это самый сумасшедший тюнинг родстера
22 октября 2023, 9:30
Турбина против компрессора и свапа: гонка трёх доработанных Mazda MX-5
Наглядное сравнение трёх разных вариантов доработки родстера
9 октября 2023, 7:35
Mazda добавила современные опции родстеру MX-5
Двухдверка пережила очередной апгрейд: пока только в Японии
8 октября 2023, 14:30
Видео: четыре поколения Mazda MX-5 сошлись в гонке по прямой
Все генерации культового родстера встретились в одном заезде
23 июля 2023, 17:00
Mazda сделала гоночный родстер на синтетическом топливе
За основу нового концепт-кара взяли MX-5 последнего поколения
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