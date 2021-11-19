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Mazda выпустит новое поколение родстера MX-5 в 2024 году
Отказываться от культовой модели марка не намерена
Новости
Тюнеры сделали 300-сильную Mazda MX-5
Новости
Родстер Mazda MX-5 обзавелся драйверской версией 990S
Новости
Посмотрите на очень стойкую Mazda Miata, которая сгорела в пожаре, но все еще ездит
19 ноября 2021, 12:03
Редчайшую Mazda Roadster Coupe пустят с молотка по цене Hyundai Creta
Такой спорткар продавался только в Японии
Будущий Mazda MX-5 пообещали не переводить на электричество
Родстер следующего поколения сохранит двигатель внутреннего сгорания
25 октября 2021, 14:52
Новости
Лиза Будрина
31 июля 2021, 16:16
Владелец Mazda MX-5 преодолел на родстере внедорожную трассу для Jeep
Для прохождения горных перевалов автомобиль прошел незначительные модификации
26 июня 2021, 12:00
Mazda MX-5 нового поколения станет гибридом
Культовый родстер неминуемо будет электрифицирован
22 января 2021, 13:57
Из Mazda MX-5 сделали родстер в стиле ретро
Модель выпустят всего в 30 экземплярах
27 декабря 2020, 23:23
Из старой Mazda сделали реплику легендарного болида Формулы-1
Запчасти от японского родстера легли в основу копии чемпионской Alfa Romeo
16 марта 2020, 1:23
Mazda подготовила спецверсию MX-5 в честь модели 25-летней давности
Японская фирма выпустит 110 родстеров MX-5 серии Eunos Edition для рынка Франции
30 ноября 2019, 22:22
Новый родстер Mazda MX-5 перейдёт на электротягу
Инженеры Mazda прорабатывают концепцию MX-5 пятого поколения
1 ноября 2019, 13:53
Mazda начала продавать детали для старой Miata
В продаже есть все: от маленьких заглушек до кузовных панелей
Посмотрите на Mazda MX-5 с пробегом более 800 тысяч километров
Несмотря на солидный возраст автомобиль выглядит и едет превосходно
22 октября 2019, 10:05
Новости
Лиза Будрина
17 сентября 2019, 20:00
Mazda MX-5 проехала 2900 «шпилек» за 12 часов
«Миата» преодолела за 12 часов 2900 «шпилек»
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