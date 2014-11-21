Mazda 2

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Седан Mazda2 рассекретили за неделю до премьеры
"Двойку" в новом кузове сделали специально для Таиланда
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Новая Mazda2 станет седаном к концу ноября
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Японцы выбрали лучшие автомобили года
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Появились подробности о европейской версии Mazda2
25 апреля 2014, 19:30
Новую Mazda2 впервые сфотографировали на тестах
Mazda2 нового поколения дебютирует в начале 2015 года
17 июля 2013, 18:44
В Японии показали новую Mazda2
Хэтчбек Mazda2 нового поколения представят в начале следующего года
9 ноября 2012, 22:16
Toyota выпустит компакт-кар на базе Mazda2
Модель начнут выпускать летом 2015 года
22 октября 2012, 17:58
"Мазда" задумалась о выпуске субкомпактной модели
Новинка займет в гамме место на ступеньку ниже Mazda2
2 ноября 2011, 18:10
В Mazda2 установили турбомотор от самой мощной "трешки"
На тюнинг-выставке SEMA дебютировал 260-сильный хэтчбек Mazda2
10 июня 2011, 16:26
Mazda2 и SkyActiv
В Японии прошла презентация хэтчбека Mazda2 с новым 1,3-литровым мотором с прямым впрыском топлива
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