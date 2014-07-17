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Новости
Седан Mazda2 рассекретили за неделю до премьеры
"Двойку" в новом кузове сделали специально для Таиланда
Новости
Новая Mazda2 станет седаном к концу ноября
Новости
Японцы выбрали лучшие автомобили года
Новости
Появились подробности о европейской версии Mazda2
Двушечка
Фотографии нового хэтчбека Mazda2
17 июля 2014, 16:41
Без рубрики
Mazda представила новую "двойку"
Производство хэтчбека стартовало на заводе в японском городе Хофу
17 июля 2014, 16:35
Новости
Денис Гусев
7 июля 2014, 19:37
Интерьер новой Mazda2 перестал быть секретом
Австралийские журналисты провели тест-драйв предсерийной Mazda2
11 июня 2014, 17:44
«Мазда» рассказала о первом моторе для новой «двойки»
Следующий хэтчбек Mazda2 получит 1,5-литровый дизель
25 апреля 2014, 20:30
Новую Mazda2 впервые сфотографировали на тестах
Mazda2 нового поколения дебютирует в начале 2015 года
17 июля 2013, 19:44
В Японии показали новую Mazda2
Хэтчбек Mazda2 нового поколения представят в начале следующего года
9 ноября 2012, 23:16
Toyota выпустит компакт-кар на базе Mazda2
Модель начнут выпускать летом 2015 года
22 октября 2012, 18:58
"Мазда" задумалась о выпуске субкомпактной модели
Новинка займет в гамме место на ступеньку ниже Mazda2
2 ноября 2011, 19:10
В Mazda2 установили турбомотор от самой мощной "трешки"
На тюнинг-выставке SEMA дебютировал 260-сильный хэтчбек Mazda2
Mazda MX-5 станет спайдером, а "двойка" получит турбину
На моторшоу SEMA в Лас-Вегасе Mazda представит два концепт-кара
28 октября 2011, 17:31
Новости
10 июня 2011, 17:26
Mazda2 и SkyActiv
В Японии прошла презентация хэтчбека Mazda2 с новым 1,3-литровым мотором с прямым впрыском топлива
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