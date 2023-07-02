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Mazda CX-9
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Новости
Mazda отправила в отставку большой трехрядный кроссовер
Восьмилетний жизненный цикл CX-9 завершён
Новости
В России Mazda CX-9 стала доступнее на миллион рублей
Тест-драйв
Volkswagen Teramont против Mazda CX-9
Новости
В России подорожали все автомобили Mazda
19 августа 2021, 9:59
Mazda снова подняла цены в России
В последний раз автомобили японской марки дорожали всего месяц назад
Российские Mazda получили юбилейную версию в честь 100-летия марки
Особое исполнение предложено для Mazda6, CX-5 и CX-9
18 мая 2021, 19:39
Новости
Алексей Носаченко
12 марта 2021, 14:02
У двух российских кроссоверов Mazda появилась черная спецверсия
В продажу поступили модели CX-5 и CX-9 в исполнении Noir
17 февраля 2021, 14:51
Стали известны российские цены и комплектации обновленной Mazda CX-9
Рестайлинговый кроссовер будет доступен в четырех версиях, но мотор будет только один
12 февраля 2021, 15:52
В России стартуют продажи обновленной Mazda CX-9: цены и комплектации
Прием заказов на модель начнется с 15 февраля 2021 года
14 августа 2020, 10:26
Mazda представила «карбоновые» версии нескольких моделей
Издание Carbon Edition отличается внешним исполнением и оснащением
20 января 2020, 19:42
Mazda отправит в сервис российские кроссоверы CX-9
Причина отзывной кампании в некорректном составе заводских шин
1 ноября 2019, 9:48
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Японцы раскрыли автомобиль следующего модельного года
20 сентября 2019, 18:50
Российские Mazda CX-9 отправят в сервис из-за путаницы в проводах
Под сервисную кампанию попали 206 автомобилей
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
28 июня 2019, 10:24
Тест-драйв
Алексей Моторов
25 марта 2019, 10:23
Mazda обновила CX-9 и добавила кроссоверу две новые комплектации
Начальная цена модели отныне составляет 2 795 000 рублей
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