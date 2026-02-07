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Назван кроссовер Mazda, который не переживет 2026 год
Новости
Mazda отправит в отставку маленький кроссовер
Новости
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Новости
Кроссовер Mazda CX-3 впервые получил двигатель 1.5
29 марта 2018, 13:09
Mazda CX-3 сделали более комфортной и мощной
В Нью-Йорке дебютировала обновленная версия компактного кроссовера
«Мазда» подготовила тюнинг-версии своих новинок
Компания привезет на моторшоу в Токио тюнинг-версии четырех моделей
18 декабря 2014, 19:37
Новости
Ярослав Гронский
19 ноября 2014, 10:53
Mazda CX-3
Компактный вседорожник Mazda CX-3 будет доступен и с передним, и с полным приводом
28 октября 2014, 12:51
"Мазда" опубликовала тизер конкурента Nissan Juke
Компания Mazda покажет в Лос-Анджелесе три новинки
27 октября 2014, 21:44
Mazda представит в ноябре мини-CX-5
Вседорожник на базе Mazda2 покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе
Mazda оставит мини-CX-5 без полного привода
Модель CX-3 представят в следующем году
15 апреля 2013, 14:38
Новости
Александр Мирошкин
6 декабря 2012, 19:06
Mazda выпустит мини-CX-5
Компания построит кроссовер на базе хэтчбека Mazda2
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