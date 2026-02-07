Mazda CX-3

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Назван кроссовер Mazda, который не переживет 2026 год
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Mazda отправит в отставку маленький кроссовер
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Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
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Кроссовер Mazda CX-3 впервые получил двигатель 1.5
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