Mazda 5

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«Мазда» прекратит выпуск минивэна Mazda5
Модель Mazda5 останется без преемника
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Четыре автомобиля провалили американский краш-тест
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Минивэн Mazda5 обновился
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Mazda5: Побыть владельцем
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