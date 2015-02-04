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«Мазда» прекратит выпуск минивэна Mazda5
Модель Mazda5 останется без преемника
Новости
Четыре автомобиля провалили американский краш-тест
Новости
Минивэн Mazda5 обновился
Тест-драйв
Mazda5: Побыть владельцем
Mazda5: До Прибалтики и обратно
Длительный тест Mazda5: третья неделя
19 июля 2011, 0:15
Тест-драйв
Mazda5: Привыкание
Длительный тест Mazda5: вторая неделя
6 июля 2011, 20:09
Тест-драйв
Михаил Цымбал
Mazda5: Семейственность
Длительный тест Mazda5: первая неделя
23 июня 2011, 23:09
Тест-драйв
Михаил Цымбал
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