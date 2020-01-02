Главные цифры 2019 года

Наш мир целиком состоит из цифр, и в автомобильной отрасли их больше, чем где бы то ни было. О любой машине можно рассказать с помощью чисел — это и мощность, и запас хода, если речь об электромобиле, и время прохождения Нюрбургринга, когда есть, чем хвастаться. По уже сложившейся традиции редакция «Мотора» прибегла к цифрам, чтобы вспомнить, каким был 2019-й. За 12 месяцев мы выпустили более 240 галерей, написали 246 статей и 4120 новостей, но это ещё не всё.