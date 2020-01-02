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11:31

Главные цифры 2019 года

Какие числа стали символами ушедшего года

Алексей Носаченко
Наш мир целиком состоит из цифр, и в автомобильной отрасли их больше, чем где бы то ни было. О любой машине можно рассказать с помощью чисел — это и мощность, и запас хода, если речь об электромобиле, и время прохождения Нюрбургринга, когда есть, чем хвастаться. По уже сложившейся традиции редакция «Мотора» прибегла к цифрам, чтобы вспомнить, каким был 2019-й. За 12 месяцев мы выпустили более 240 галерей, написали 246 статей и 4120 новостей, но это ещё не всё.

Ноль звёзд из пяти возможных получил пикап Mitsubishi L200 от организации Latin NCAP. Прохождение краш-тестов усложнил тот факт, что у автомобиля для южноамериканского рынка даже нет подушек безопасности. По словам экспертов, на пикапе при ударе на скоростях выше 64 километров в час серьёзно деформируется кузов.

Почти на семь (6,7) процентов упали продажи новых автомобилей на российском рынке в мае 2019 года. Мы пока не знаем результаты декабря, но за 11 месяцев дилеры реализовали 1 625 351 новую машину, что на 2,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации европейского бизнеса подсчитали, в 2019-м в России продадут 1,76 миллиона автомобилей.

Электрический прототип Volkswagen ID.R побил рекорд по скоростному подъёму на холм Фестиваля скорости в Гудвуде, который держался 20 лет. Знаменитую британскую трассу 680-сильное купе преодолело за 39,90 секунды, что на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда, принадлежавшего формульному болиду McLaren-Mercedes MP4/13.

Новый Cadillac Escalade первым из серийных автомобилей получит изогнутый дисплей на органических светодиодах с общей диагональю 38 дюймов. Обещают «истинный чёрный цвет» и «плотности пикселей в два раза больше, чем у телевизора 4K UHD». В прошлом году «цифрой года» тоже была диагональ экрана — 49-дюймовой виртуальной «приборки» у кроссовера Byton.

Свой 60-летний юбилей отпраздновала в прошлом году итальянская марка De Tomaso. Новый владелец, холдинг Consolidated Ideal TeamVenture, приурочил к этому событию возрождение бренда и представил новую модель — ретрокупе P72. Форма, пропорции, а также общая стилистика суперкара навеяны историческими спортпрототипами «24 часов Ле-Мана»; сохранён двигатель Ford, но в отличие от прежних De Tomaso это не атмосферник, а компрессорный V8 с прогнозируемой отдачей в 711 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента.

На 277 процентов увеличились продажи в России моделей китайский Haval, и это самый большой рост среди всех марок, представленных на рынке. В линейке «Хавейла» — пять моделей, три из них, кроссоверы F7, F7x и внедорожник H9, собирают на заводе в Тульской области.

Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный в мире четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей. Его будут устанавливать на модели с индексом 45 — A 45 и CLA 45 Shooting Brake. В базовой версии мотор выдаёт 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Отдача S-варианта составляет 421 силу и 500 Нм крутящего момента. На валах компрессора и турбины агрегата серии M 139 впервые установлены роликовые подшипники — как у 4.0 V8 на AMG GT.

Близкий к серийному экземпляру прототип Bugatti Chiron Super Sport 300+ установил новый рекорд скорости. На испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессин гиперкар преодолел отметку в 490 километров в час. Автомобиль непростой — его доработали вместе с фирмой Dallara: на 25 сантиметров нарастили кузов, занизили подвеску и на 100 сил увеличили отдачу двигателя. Позднее в Bugatti заявили, что «Широн» мог бы разогнаться до 515 километров в час, но от эмпирической проверки теории сразу открестились.

В январе 2019-го Ford показал самый мощный дорожный Мустанг, но точная отдача мотора была названа лишь в июне. Получилось, что V8 5.0 с приводным нагнетаем на Mustang Shelby GT500 выдаёт 770 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента. Тяга через семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями передаётся на задние колёса, позволяя фастбеку набирать 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды с небольшим.

Внедорожник Rezvani Tank X, построенный на раме Jeep Wrangler последнего поколения, стал самым мощным в классе. Его 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, заимствованный у Dodge Challenger SRT Demon, настроен на отдачу более 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Tank X будут выпускать мелким тиражом, так что званием мощнейшего серийного внедорожника он заслужил.

В 2019-м Lotus представил первую за 11 лет полностью новую модель. Ею стало электрическое купе Evija, оборудованное четырьмя электромоторами с суммарной отдачей в 2000 лошадиных сил и 1700 Нм крутящего момента. Lotus Evija получил батарею, поддерживающую зарядку мощностью до 800 киловатт. Аккумулятор на 70 киловатт-часов и его система управления разработаны Williams Advanced Engineering. Заявлены пробег без подзарядки 400 километров по циклу WLTP и наполнение от 350-киловаттного терминала за 12 минут до 80 процентов и за 18 минут до 100 процентов.

Столько выдают четыре синхронных электромотора японского гиперкара Aspark Owl — самой мощной серийной машины в мире. Его создатели, группа сотрудников консалтинговой фирмы Aspark, прежде не имели отношения к производству автомобилей, но это их не остановило. По паспорту 1900-килограммовое купе, обутое в дорожные шины, набирает 60 миль в час (97 километров в час) за 1,69 секунды — быстрее Tesla Roadster (2,1) и даже Rimac C_Two (1,85 секунды).

За 11 месяцев 2019 года ГИБДД зафиксировало 147 738 дорожно-транспортных происшествий, что на 3,3 процента меньше показателя за аналогичный период 2018-го. Больше всего аварий происходит в субботу и в тёмное время суток. В ДТП пострадало 189 671 человек, а погибло — 15 158.

Столько автомобилей по тем или иным причинам отзывали в России за последние 12 месяцев. Частая причина — замена взрывающихся газогенераторов подушек безопасности Takata. Крупнейшую единовременную сервисную акцию объявил Nissan — под неё попали 161 957 экземпляров Note и Tiida; августовский отзыв BMW затронул всего один кабриолет BMW 8 Series Convertible.

Самым дорогим Bugatti стал построенный в единственном экземпляре La Voiture Noire. Внешность коллекционного автомобиля основана на дизайне мифического экземпляра Type 57 SC Atlantic; у него целиком оригинальный кузов с забранной сеткой кормой для отвода тепла от могучего W16 8.0 (1500 сил и 1600 Нм момента) и шесть выхлопных патрубков. Цена La Voiture Noire — 11 миллионов евро, что эквивалентно 763 миллионам рублей.

Семьсот шестьдесят два миллиона рублей — это цена самой дорогой новой машины на российском рынке. Правда, за эту сумму покупатель получит два автомобиля: DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation. Оба являются частью набора DBZ Centenary Collection и продаются только парой. DB4 GT Zagato Continuation — заводская реплика одноимённой исторической модели, DBS GT Zagato — особая версия DBS Superllegera c другим кузовом, подвижной решёткой радиатора и огромной углепластиковой крышей без заднего стекла.

С появлением у Bentley Continental GT новых опций — стеклянной панорамной крыши с поляризационным покрытием и декоративных элементов из углепластика под лаком — количество доступных конфигураций модели достигло семи миллиардов. Сюда включены различные комбинации с 63 цветами кузова, колёсами с девятью разными дизайнами и двумя размерами, девятью основными и вторичными оттенками интерьера, а также 18 вариантами декоративной отделки салона.