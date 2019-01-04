«Цифровой» 2018-й

Ноль звёзд получил Fiat Panda за безопасность по итогам краш-тестов Euro NCAP. Хэтчбек «отличился» низкой защитой водителя и взрослого пассажира, а вдобавок заработал ноль баллов из 24 возможных за защиту детей. И это в 2018 году!

С нулём засветилась и Volvo: на стенде компании в Лос-Анджелесе не было ни одного автомобиля.