«Цифровой» 2018-й

Ноль звёзд получил Fiat Panda за безопасность по итогам краш-тестов Euro NCAP. Хэтчбек «отличился» низкой защитой водителя и взрослого пассажира, а вдобавок заработал ноль баллов из 24 возможных за защиту детей. И это в 2018 году!
С нулём засветилась и Volvo: на стенде компании в Лос-Анджелесе не было ни одного автомобиля.
Сразу два рекорда установил электрический прототип Volkswagen I.D. R на гонке «Пайкс-Пик». Он не только оказался быстрейшим среди участников этого года, но и показал лучший результат в истории хилл-клайма — семь минут и 57,148 секунды.
7 минут 49,369 секунды потребовалось Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, чтобы проехать «Северную петлю» и официально стать самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. Предыдущий рекорд — 7 минут 51,7 секунды — принадлежал Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
На 10 лет могут посадить бывшего председателя правления Nissan Карлоса Гона за сокрытие доходов. Топ-менеджер несколько лет не указывал реальные суммы выплат в отчётах для токийской биржи, а также использовал активы компании в личных целях. С должностей в Nissan и Mitsubishi его поспешно сняли сразу же после ареста.
44,4 тонны синтетической смолы ушло на создание гигантской инсталляции для Mercedes-Benz. Арт-объект, внутрь которого поместили G-Class 1979 года, установили на входе в Кобо-центр, где прошел Детройтский автосалон. Появление «законсервированного» внедорожника неслучайно: именно в Детройте показали преемника — «Гелик» второго поколения.
Китайский стартап Byton, основанный бывшим главой проекта BMW i8 Карстеном Брайтфельдом и экс-руководителем китайского офиса Infiniti Дэниелом Кирхертом, покажет на выставке CES в Лас-Вегасе кроссовер с мега-огромной приборной панелью. Ее диагональ — 49 дюймов! Такая же была и у прототипа этого года.
В ОАЭ нашли водителя, который за 50 лет ни разу не нарушил правила дорожного движения. Им стал 78-летний Саид Рашид Ахмед Балхун — своё первое водительское удостоверение он получил в далёком 1969 году.
Столько километров проехал в непрерывном дрифте инструктор американской школы вождения BMW Йохан Шварц за рулем M5. Для чистоты рекорда в BMW даже придумали систему быстрой дозаправки из параллельно скользящей машины, способную в движении за 50 секунд перекачивать 56-68 литров бензина.
Рекордные 1014 сил и 740 Нм момента инженеры Cosworth сняли с 6,5-литрового «атмосферника» V12, разработанного для ультимативного гиперкара Aston Martin Valkyrie. Двигатель весит всего 206 килограммов и способен раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту.
Самым быстрым автомобилем в истории McLaren стал 1050-сильный гибрид Speedtail. Углепластиковая капля длиной более пяти метров удивила подвижными элеронами из гибкого композита и убирающимися в двери камерами вместо боковых зеркал.
Коллекционную книгу Il Fascino Ferrari Art Edition со скульптурной алюминиевой подставкой в виде 12-цилиндрового двигателя, автографами Серджио Маркионне, Джона Элканна и Пьеро Феррари оценили в 22 500 фунтов стерлингов. Если перевести на рубли, то 514-страничное издание стоит почти два миллиона!
За период с января по ноябрь 2018 года в России произошло 151 291 дорожно-транспортное происшествие. Большие всего аварий было по пятницам и в темное время суток. За аналогичный период прошлого года происшествий зафиксировано на 1,8 процента больше.
За 2018 год Росстандарт объявил об отзыве 964 553 автомобилей. Самый крупный единоразовый отзыв затронул в России 144 856 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, маленький — один супергибрид Porsche 918 Spyder.
1,5 миллиона рублей задолжал государству житель Волгограда. Водителя, за 3,5 года накопившего 1353 неоплаченных штрафа, задержали в рамках специального рейда.
Десять миллионов рублей. Такой будет средняя цена седана Aurus Senat, который может и должен, по мнению руководства Минпромторга, составить конкуренцию Rolls-Royce и Bentley. Пока же дилеры марки принимают предзаказы с обязательным депозитом 1,5 миллиона рублей.
20 миллионов фунтов стерлингов заплатил неизвестный покупатель за технические чертежи Aston Martin Vanquish. По условиям сделки, ему также досталось производственное оборудование и 18 месяцев бесплатной поддержки от консультационного отделения Aston Martin Consulting. Причастной называют британскую Morgan.
Ferrari 250 GTO 1963 года стал самым дорогим классическим автомобилем в мире. Коллекционер Дэвид МакНил заплатил за машину 70 миллионов долларов или 4,8 миллиарда рублей по текущему курсу.
Дизельгейт больно ударил и по Audi, которую прокуратура Мюнхена оштрафовала на 800 миллионов евро. Руководство признало вину в манипуляциях с данными вредных выбросов и незаконном получении экономической выгоды и решение оспаривать не стало.
Недовольные падением стоимости акций Volkswagen инвесторы подали коллективный иск с требованием возместить ущерб, связанный с «дизельгейтом». Общая сумма требований — 9,2 миллиарда евро.