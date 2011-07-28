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В России возобновились продажи старых Kia Spectra и Sorento
Компания Kia начала продажи моделей Spectra и Sorento предыдущего поколения
22 июля 2011, 17:43
"ИжАвто" возобновит выпуск седанов Kia Spectra до конца июля
В июле предприятие соберет 50 седанов Kia Spectra
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