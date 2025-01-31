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В России отзывают 30 тысяч кроссоверов и седанов Kia
В один день Росстандарт объявил сразу две сервисные кампании
Новости
Россиянка отсудила у Kia 15 млн рублей за мелкие неисправности
Новости
Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана
Новости
В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris
29 октября 2018, 19:00
Kia рассказала о замене седана Quoris для России
На нашем рынке появится модель K900 с полным приводом
Kia Quoris получит «тюнинг» от экс-главы BMW M
Альберт Бирман займется доводкой шасси флагманской модели
24 сентября 2018, 17:50
Новости
Алексей Носаченко
3 апреля 2018, 18:51
Новый Kia Quoris будут собирать в Калининграде
Подготовка к производству начнутся во второй половине текущего года
20 марта 2018, 10:33
Дизайн нового Kia Quoris полностью раскрыли до официальной премьеры
Седан получил безрамочный центральный дисплей и встроенные аналоговые часы Maurice Lacroix
15 марта 2018, 10:32
Показан интерьер самого роскошного седана Kia
Kia K900 следующего поколения получит «умную» систему освещения в салоне
7 марта 2018, 13:43
Раскрыта внешность нового Kia Quoris
Старт продаж новинки запланирован на второй квартал 2018 года
20 февраля 2018, 11:00
Kia показала силуэт нового флагманского седана
Презентация модели состоится в этом году
Kia Quoris
Три причины задуматься о покупке флагманского седана Kia
16 октября 2015, 13:47
Тест-драйв
Михаил Цымбал
1 октября 2015, 10:44
Самый дорогой седан Kia станет полноприводным
Kia Quoris получит четыре ведущих колеса после смены поколения
Kia оставила прежними цены на обновленный флагман
Корейцы привезли в Россию рестайлинговый седан Quoris с более мощным мотором
27 августа 2014, 17:05
Новости
Ярослав Гронский
21 августа 2014, 22:06
Kia Quoris получил более мощный двигатель
Российский Quoris станет мощнее на пятнадцать процентов
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