Quoris

Kia Quoris

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Россиянка отсудила у Kia 15 млн рублей за мелкие неисправности
Суд постановил выплатить сумму, превышающую стоимость автомобиля почти в семь раз
Новости
Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана
Новости
В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris
Новости
Kia рассказала о замене седана Quoris для России
24 сентября 2018, 17:50
Kia Quoris получит «тюнинг» от экс-главы BMW M
Альберт Бирман займется доводкой шасси флагманской модели
Новый Kia Quoris будут собирать в Калининграде
Подготовка к производству начнутся во второй половине текущего года
3 апреля 2018, 18:51Новости
Алексей Носаченко
20 марта 2018, 10:33
Дизайн нового Kia Quoris полностью раскрыли до официальной премьеры
Седан получил безрамочный центральный дисплей и встроенные аналоговые часы Maurice Lacroix
15 марта 2018, 10:32
Показан интерьер самого роскошного седана Kia
Kia K900 следующего поколения получит «умную» систему освещения в салоне
7 марта 2018, 13:43
Раскрыта внешность нового Kia Quoris
Старт продаж новинки запланирован на второй квартал 2018 года
20 февраля 2018, 11:00
Kia показала силуэт нового флагманского седана
Презентация модели состоится в этом году
Kia Quoris
Три причины задуматься о покупке флагманского седана Kia
16 октября 2015, 13:47Тест-драйв
Михаил Цымбал
Kia Quoris
16 октября 2015, 13:46Без рубрики
1 октября 2015, 10:44
Самый дорогой седан Kia станет полноприводным
Kia Quoris получит четыре ведущих колеса после смены поколения
Kia оставила прежними цены на обновленный флагман
Корейцы привезли в Россию рестайлинговый седан Quoris с более мощным мотором
27 августа 2014, 18:05Новости
Ярослав Гронский
21 августа 2014, 23:06
Kia Quoris получил более мощный двигатель
Российский Quoris станет мощнее на пятнадцать процентов
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