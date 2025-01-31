Kia Quoris

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В России отзывают 30 тысяч кроссоверов и седанов Kia
В один день Росстандарт объявил сразу две сервисные кампании
Новости
Россиянка отсудила у Kia 15 млн рублей за мелкие неисправности
Новости
Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана
Новости
В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris
20 марта 2018, 10:33
Дизайн нового Kia Quoris полностью раскрыли до официальной премьеры
Седан получил безрамочный центральный дисплей и встроенные аналоговые часы Maurice Lacroix
15 марта 2018, 10:32
Показан интерьер самого роскошного седана Kia
Kia K900 следующего поколения получит «умную» систему освещения в салоне
7 марта 2018, 13:43
Раскрыта внешность нового Kia Quoris
Старт продаж новинки запланирован на второй квартал 2018 года
20 февраля 2018, 11:00
Kia показала силуэт нового флагманского седана
Презентация модели состоится в этом году
Kia Quoris
Три причины задуматься о покупке флагманского седана Kia
16 октября 2015, 13:47Тест-драйв
Михаил Цымбал
Михаил Цымбал
1 октября 2015, 10:44
Самый дорогой седан Kia станет полноприводным
Kia Quoris получит четыре ведущих колеса после смены поколения
21 августа 2014, 22:06
Kia Quoris получил более мощный двигатель
Российский Quoris станет мощнее на пятнадцать процентов
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