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У 250 тысяч Kia Optima может отвалиться потолок
Владельцев корейских седанов предупредят о дефекте, который можно устранить в рамках отзывной кампании
Новости
Москвич отсудил у дилера Kia два миллиона рублей за вечно ломавшуюся Optima
Новости
В России начали продавать седан Kia K5
Тест-драйв
Первый тест Kia K5
25 июля 2020, 18:18
Раскрыта российская цена нового бизнес-седана Kia K5
В Сети опубликовали перечень комплектаций и назвали цену преемника Kia Optima
Удлинённая Kia K5: появились новые фотографии
В Китае будут продавать длиннобазную версию седана K5
20 июля 2020, 14:36
Новости
Лиза Будрина
15 июля 2020, 11:02
В России начали собирать седаны Kia K5
Модель K5, она же Optima в прошлом, встала на конвейер калининградского «Автотора»
4 июля 2020, 21:45
Внешность и салон российской Kia K5/Optima полностью рассекречены
Очевидцам удалось сфотографировать новый бизнес-седан Kia и снаружи, и внутри
2 июля 2020, 13:31
В Москве сфотографировали новую Kia Optima
В продаже седан появится до конца лета
1 июля 2020, 13:13
У новой Kia K5/Optima появилась 294-сильная версия GT и полный привод
Представлено пятое поколение «заряженного» седана Kia K5
8 июня 2020, 10:32
Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором
В течение нескольких месяцев на смену «Оптиме» придёт Kia K5
23 мая 2020, 22:22
Kia не будет продавать новую Optima в Европе, сделав ставку на Sorento
Пятое поколение седана Kia Optima не будет представлено на европейском рынке
9 мая 2020, 13:13
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Самую быструю и богато оснащённую «Оптиму» запечатлели без камуфляжа
Kia Optima GT
Насколько недооценена быстрая версия популярного седана?
25 апреля 2020, 8:30
Тест-драйв
Андрей Моторов
20 апреля 2020, 15:09
Новая Kia Optima получит удлиненную версию
Локализованный седан для Китая растянется на 75 миллиметров
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