Kia Cerato

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В Казахстане седан Kia Cerato подешевел до 1,5 млн рублей
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Седан-преемник Kia Cerato обрел «механику» и поступил в продажу
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Kia показала первое изображение нового K3. Это преемник Rio
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В Россию привезли обновленный Kia Cerato из Китая
10 сентября 2022, 23:59
«Другая» Kia Cerato сохранит турбомотор 1.4 после рестайлинга
Бюджетный среднеразмерный седан готовится к плановому обновлению
26 ноября 2021, 11:35
В России начали собирать обновленный Kia Cerato по полному циклу
Калининградский «Автотор» перешел от «отверточной» сборки к выпуску модели в режиме сварка-окраска-сборка
Обновленная Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона: тест-драйв обновленного конкурента Skoda Octavia
15 сентября 2021, 8:00Тест-драйв
Ефим Репин
Ефим Репин
8 сентября 2021, 12:05
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Рестайлинговый седан предлагают с двумя прежними моторами и двумя коробками передач
25 августа 2021, 14:13
Объявлена дата запуска продаж обновленного Kia Cerato в России
Сборка модели организована на мощностях калининградского «Автотора»
2 августа 2021, 13:11
В России собрали первые экземпляры обновленного Kia Cerato
Старт продаж модели запланирован на сентябрь
14 апреля 2021, 10:54
Kia рассекретила внешность обновленного Cerato
Пока компания показала только южнокорейский вариант Cerato – K3
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