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Kia Cerato
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Новости
В Казахстане седан Kia Cerato подешевел до 1,5 млн рублей
Новости
Седан-преемник Kia Cerato обрел «механику» и поступил в продажу
Новости
Kia показала первое изображение нового K3. Это преемник Rio
Новости
В Россию привезли обновленный Kia Cerato из Китая
7 апреля 2023, 14:01
В России начали продавать американский Kia Cerato дешевле Rio
Модель Kia Forte без пробега можно купить всего за 2,2 миллиона рублей
В Россию наладили поставки нового Kia Cerato за 2,5 миллиона рублей
Доставку седанов организовали «серые» дилеры в нескольких российских городах
3 марта 2023, 14:01
Новости
Мария Руцкая
20 сентября 2022, 16:01
Kia обновила «другой» седан Cerato
Китайский вариант седана K3 стал больше походить на глобальный вариант модели
10 сентября 2022, 23:59
«Другая» Kia Cerato сохранит турбомотор 1.4 после рестайлинга
Бюджетный среднеразмерный седан готовится к плановому обновлению
26 ноября 2021, 11:35
В России начали собирать обновленный Kia Cerato по полному циклу
Калининградский «Автотор» перешел от «отверточной» сборки к выпуску модели в режиме сварка-окраска-сборка
Обновленная Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона: тест-драйв обновленного конкурента Skoda Octavia
15 сентября 2021, 8:00
Тест-драйв
Ефим Репин
8 сентября 2021, 12:05
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Рестайлинговый седан предлагают с двумя прежними моторами и двумя коробками передач
25 августа 2021, 14:13
Объявлена дата запуска продаж обновленного Kia Cerato в России
Сборка модели организована на мощностях калининградского «Автотора»
2 августа 2021, 13:11
В России собрали первые экземпляры обновленного Kia Cerato
Старт продаж модели запланирован на сентябрь
Появились подробности об обновленном Kia Cerato для России
Модель станет первой машиной Kia на российском рынке с новым логотипом
26 июля 2021, 10:46
Новости
Лиза Будрина
14 апреля 2021, 10:54
Kia рассекретила внешность обновленного Cerato
Пока компания показала только южнокорейский вариант Cerato – K3
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