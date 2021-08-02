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В России начали собирать обновленный Kia Cerato по полному циклу
Калининградский «Автотор» перешел от «отверточной» сборки к выпуску модели в режиме сварка-окраска-сборка
Тест-драйв
Обновленная Kia Cerato
Новости
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Новости
Объявлена дата запуска продаж обновленного Kia Cerato в России
2 августа 2021, 13:11
В России собрали первые экземпляры обновленного Kia Cerato
Старт продаж модели запланирован на сентябрь
Появились подробности об обновленном Kia Cerato для России
Модель станет первой машиной Kia на российском рынке с новым логотипом
26 июля 2021, 10:46
Новости
Лиза Будрина
14 апреля 2021, 10:54
Kia рассекретила внешность обновленного Cerato
Пока компания показала только южнокорейский вариант Cerato – K3
24 марта 2021, 14:41
Шпионы раскрыли внешность обновленного Kia Cerato
Производство рестайлингового седана стартует в мае
1 марта 2021, 12:31
В России стартовали продажи четырех моделей Kia ограниченной серии Edition Plus
У дилеров появились Soul, Cerato, Seltos и Sportage с расширенным списком опций
3 сентября 2020, 15:41
У российских Kia появилась новая спецверсия
Особое исполнение получили сразу три модели южнокорейской марки
18 апреля 2020, 20:20
Kia превратила Cerato в электрокар с запасом хода 490 километров
«Зелёная» версия корейского седана дебютировала в Китае
4 апреля 2020, 10:59
Kia начали продавать в России «футбольные» спецверсии трех моделей
Продажи начали даже несмотря на перенос турнира Лиги Европы UEFA
1 октября 2019, 17:03
Kia пересмотрела комплектации российских Cerato
Седаны четвёртого поколения обзавелись «спортивными» версиями GT Line
Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
19 июня 2019, 11:17
Тест-драйв
Андрей Моторов
4 октября 2018, 13:13
Kia раскрыла «заряженный» хэтчбек Cerato
Модель получила турбированный мотор 1.6
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